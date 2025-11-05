Jerônimo pede empréstimo de R$ 2 bilhões para mobilidade e infraestrutura

Os recursos serão destinados a investimentos previstos no Plano Plurianual - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 5, um pedido de empréstimo de até R$ 2 bilhões, incluindo uma operação interna junto ao Banco do Brasil.

Conforme documento de anúncio, os recursos serão destinados a investimentos previstos no Plano Plurianual e nos orçamentos estaduais, com prioridade para mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura urbana e viária, infraestrutura hídrica e edificação pública.

Esta é a 20ª solicitação de empréstimo do governo do Estado desde o início da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) em 2023, segundo informação apurada pelo Portal A TARDE.

O último pedido de empréstimo foi autorizado em agosto, quando a Alba aprovou a operação do governo de Jerônimo Rodrigues junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O valor, convertido de ienes, a moeda japonesa, para reais, é de R$ 4,5 bilhões (122,5 bilhões de ienes).

Os recursos foram destinados à melhoria do perfil de endividamento do Estado, por meio da substituição de parte da dívida atual por um financiamento em condições mais vantajosas, com menor custo e maior prazo.

De acordo com a apuração da reportagem, somados todos os pedidos de empréstimo desde o início da gestão, o valor total deve chegar a cerca de R$ 25 bilhões.