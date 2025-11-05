POLÍTICA
Tá solteiro? Você não está sozinho: número de baianos sem união cresce
Censo 2022 mostra que a Bahia é o segundo estado do país com mais pessoas separadas, viúvas ou divorciadas
Por Flávia Requião
Mais da metade dos brasileiros — cerca de 90 milhões de pessoas, o equivalente a 51% da população — vive em algum tipo de união conjugal, segundo dados preliminares do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O percentual é maior que o registrado em 2010, quando 81 milhões de pessoas, cerca de 50% da população, declararam viver com um parceiro.
Leia Também:
Na Bahia, o levantamento mostra o movimento inverso: o estado aparece entre os que têm maior proporção de pessoas separadas, viúvas ou divorciadas do país. De acordo com o IBGE, 20% dos baianos estão nessa condição — um aumento em relação aos 13% registrados em 2010. Com esse resultado, a Bahia fica logo atrás do Rio de Janeiro, que lidera o ranking nacional, com 21%.
Confira os dados:
85,7 milhões não estão em união (49%) — em 2010, eram 80,9 milhões (50%).
Dentre estes:
- 53 milhões nunca moraram com cônjuge ou companheiro (30%) — em 2010, eram 57,2 milhões (35%).
- 32,6 milhões são separados, viúvos ou divorciados (19%) — em 2010, eram 23,6 milhões (15%).
Números por estado
De acordo com o Censo 2022, Santa Catarina lidera o ranking nacional de pessoas que vivem em algum tipo de união conjugal, com 58% da população nessa condição — em 2010, o percentual era de 47%. Na outra ponta, o Amapá tem a maior proporção de pessoas fora de uma união (53%) e também o maior índice de indivíduos que nunca viveram com um companheiro, chegando a 35%.
Entre os separados, viúvos ou divorciados, o destaque é o Rio de Janeiro, com 21% da população nessa situação. A Bahia aparece logo em seguida, com 20% dos moradores separados, viúvos ou divorciados — um aumento em relação aos 13% registrados no Censo de 2010.
Em união conjugal:
- Santa Catarina – 58% (eram 47%, em 2010);
- Rondônia – 55% (eram 57%);
- Paraná – 55% (eram 48%).
- Não viviam em união:
- Amapá – 53% (eram 53%, em 2010);
- Distrito Federal – 52% (eram 43%);
- Amazonas – 52% (eram 53%).
Separados, viúvos ou divorciados:
- Rio de Janeiro – 21,4% (eram 14%, em 2010);
- Bahia – 20,4% (eram 13%);
- Sergipe – 20,1% (eram 18%).
Nunca viveram em companhia de cônjuge ou companheiro:
- Amapá – 35% (eram 38%, em 2010);
- Amazonas – 34% (eram 40%);
- Maranhão – 34% (eram 38%).
Por sexo
Em união conjugal:
- Mulheres – 45,2 milhões;
- Homens – 45 milhões.
Não viviam em união
- Homens – 85,7 milhões;
- Mulheres – 46 milhões.
Por cor
Em união conjugal:
- Branca: 40,2 milhões;
- Preta: 9,5 milhões;
- Amarela: 417 mil;
- Parda: 39,7 milhões;
- Indígena: 271 mil;
- Sem declaração: 12 mil.
Não viviam em união
- Branca: 36,1 milhões;
- Preta: 9,4 milhões;
- Amarela: 372 mil;
- Parda: 39,5 milhões;
- Indígena: 265 mil;
- Sem declaração: 20 mil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes