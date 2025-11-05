Tá solteiro? Você não está sozinho: número de baianos sem união cresce

Bahia fica logo atrás do Rio de Janeiro - Foto: Freepik/Divulgação

Mais da metade dos brasileiros — cerca de 90 milhões de pessoas, o equivalente a 51% da população — vive em algum tipo de união conjugal, segundo dados preliminares do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual é maior que o registrado em 2010, quando 81 milhões de pessoas, cerca de 50% da população, declararam viver com um parceiro.

Na Bahia, o levantamento mostra o movimento inverso: o estado aparece entre os que têm maior proporção de pessoas separadas, viúvas ou divorciadas do país. De acordo com o IBGE, 20% dos baianos estão nessa condição — um aumento em relação aos 13% registrados em 2010. Com esse resultado, a Bahia fica logo atrás do Rio de Janeiro, que lidera o ranking nacional, com 21%.

Confira os dados:

85,7 milhões não estão em união (49%) — em 2010, eram 80,9 milhões (50%).

Dentre estes:

53 milhões nunca moraram com cônjuge ou companheiro (30%) — em 2010, eram 57,2 milhões (35%).

32,6 milhões são separados, viúvos ou divorciados (19%) — em 2010, eram 23,6 milhões (15%).

Números por estado

De acordo com o Censo 2022, Santa Catarina lidera o ranking nacional de pessoas que vivem em algum tipo de união conjugal, com 58% da população nessa condição — em 2010, o percentual era de 47%. Na outra ponta, o Amapá tem a maior proporção de pessoas fora de uma união (53%) e também o maior índice de indivíduos que nunca viveram com um companheiro, chegando a 35%.

Entre os separados, viúvos ou divorciados, o destaque é o Rio de Janeiro, com 21% da população nessa situação. A Bahia aparece logo em seguida, com 20% dos moradores separados, viúvos ou divorciados — um aumento em relação aos 13% registrados no Censo de 2010.

Em união conjugal:

Santa Catarina – 58% (eram 47%, em 2010);

Rondônia – 55% (eram 57%);

Paraná – 55% (eram 48%).

Não viviam em união:

Amapá – 53% (eram 53%, em 2010);

Distrito Federal – 52% (eram 43%);

Amazonas – 52% (eram 53%).

Separados, viúvos ou divorciados:

Rio de Janeiro – 21,4% (eram 14%, em 2010);

Bahia – 20,4% (eram 13%);

Sergipe – 20,1% (eram 18%).

Nunca viveram em companhia de cônjuge ou companheiro:

Amapá – 35% (eram 38%, em 2010);

Amazonas – 34% (eram 40%);

Maranhão – 34% (eram 38%).

Por sexo

Em união conjugal:

Mulheres – 45,2 milhões;

Homens – 45 milhões.

Não viviam em união

Homens – 85,7 milhões;

Mulheres – 46 milhões.

Por cor

Em união conjugal:

Branca: 40,2 milhões;

Preta: 9,5 milhões;

Amarela: 417 mil;

Parda: 39,7 milhões;

Indígena: 271 mil;

Sem declaração: 12 mil.

Não viviam em união