Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

"Rigor absoluto" determina Lula para ações da Enel sobre apagão

Presidente do Brasil e ministro do MME comentaram, em nota, sobre ações da Enel

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 18:21 h
Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo
Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo -

O governo federal elevou o tom contra a Enel São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista e na região metropolitana. Quatro dias depois do apagão que atingiu a área de concessão da empresa e deixou cerca de 2,2 milhões de consumidores sem luz, o Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou uma nota pública com críticas duras à atuação da distribuidora.

No comunicado, o ministério informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou “rigor absoluto” na fiscalização do setor elétrico, com foco na garantia da qualidade dos serviços prestados à população.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O texto ressalta que o governo federal não irá tolerar “falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica”.

Ainda na nota, o ministro do MME, Alexandre Silveira, afirma que Enel vai ser responsábilizada caso não cumpra integralmente os indices de qualidade e obrigações do contratoprevistas na regulação do setor.

"O descumprimento dessas exigências poderá acarretar na perda da concessão no Estado de São Paulo, além da adoção de todas as medidas legais e regulatórias cabíveis", disse o ministro.

Leia Também:

Motta recua e mantém escolta de segurança para deputada do PSOL
Incêndio causa destruição e mobiliza 20 viaturas dos bombeiros
Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal
Dono de marca de luxo é acusado de trabalho análogo à escravidão

Somado a isso, Silveira afirmou que vai propro uma agenda junto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para o alinhamento de responsábilidades e atualções coordenadas, para garantir que os órgãos públicos envolvidos cumpram seus papéis na crise.

A manifestação oficial ocorre em meio à pressão crescente sobre a Enel, que vem sendo alvo de reclamações recorrentes de consumidores e autoridades por sucessivas quedas no fornecimento de energia. O apagão mais recente reacendeu o debate sobre a qualidade do serviço prestado pela concessionária e a necessidade de medidas mais firmes por parte dos órgãos reguladores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Enel Energia Elétrica Luiz Inácio Lula da Silva Lula Ministério de Minas e Energia São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Lula determina "rigor absoluto" para ações da Enel sobre apagão em São Paulo
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x