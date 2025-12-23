Menu
BRASIL
SORTE

Vai ficar bilionário? Saiba chances de ganhar a Mega da Virada 2025

Sorteio acontece em 31 de dezembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/12/2025 - 13:19 h
Imagem ilustrativa da imagem Vai ficar bilionário? Saiba chances de ganhar a Mega da Virada 2025
-

A Mega da Virada de 2025 vai sortear o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, no dia 31 de dezembro. Para faturar a bolada, brasileiros têm investido na esperança de acertar os seis números sorteados.

No entanto, se ninguém adivinhar todas as dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco dezenas, e assim por diante, pois a quantia não acumula.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quais as chances reais de ganhar?

Desde 2009, quando aconteceu a primeira edição, 130 apostas acertaram as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860 milhões, tendo em vista que com a disponibilidade de 60 números, há mais de 50 milhões de combinações possíveis.

É possível aumentar as chances?

Leia Também:

Mega da Virada 2025 abre apostas e promete maior prêmio da história
Mega da Virada: apostas começam neste sábado e valor pode superar R$ 1 milhão
Mega da virada: ganhador não resgata prêmio e perde R$ 1,4 milhão

Segundo matemáticos, a única forma real de aumentar as chances é apostar em mais números ou participar de bolões, o que permite aumentar as combinações.

Por exemplo, apostar em sete dezenas equivale a fazer sete jogos de seis números, multiplicando a chance de ganhar.

Porém, o custo aumenta proporcionalmente: o jogo mínimo de seis dezenas custa R$ 6, e sete dezenas saem por R$ 42.

Quando será o sorteio?

O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 22h, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 20h da data.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

apostas bolões chances de ganhar mega da virada prêmio recorde sorteio

Ver todas

x