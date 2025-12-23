SORTE
Vai ficar bilionário? Saiba chances de ganhar a Mega da Virada 2025
Sorteio acontece em 31 de dezembro
Por Luiza Nascimento
A Mega da Virada de 2025 vai sortear o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, no dia 31 de dezembro. Para faturar a bolada, brasileiros têm investido na esperança de acertar os seis números sorteados.
No entanto, se ninguém adivinhar todas as dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco dezenas, e assim por diante, pois a quantia não acumula.
Quais as chances reais de ganhar?
Desde 2009, quando aconteceu a primeira edição, 130 apostas acertaram as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860 milhões, tendo em vista que com a disponibilidade de 60 números, há mais de 50 milhões de combinações possíveis.
É possível aumentar as chances?
Segundo matemáticos, a única forma real de aumentar as chances é apostar em mais números ou participar de bolões, o que permite aumentar as combinações.
Por exemplo, apostar em sete dezenas equivale a fazer sete jogos de seis números, multiplicando a chance de ganhar.
Porém, o custo aumenta proporcionalmente: o jogo mínimo de seis dezenas custa R$ 6, e sete dezenas saem por R$ 42.
Quando será o sorteio?
O sorteio será realizado em 31 de dezembro, às 22h, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 20h da data.
