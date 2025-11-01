Mega da Virada 2025 abre apostas e promete maior prêmio da história

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula - Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

As apostas para a Mega da Virada 2025 começam neste sábado, 1º, segundo a Caixa Econômica Federal. A edição especial deste ano deve pagar o maior prêmio da história da loteria: R$ 850 milhões, valor 33% superior ao da Mega da Virada 2024. Dependendo do número de apostas realizadas, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

Mudanças recentes nas regras das loterias, em vigor desde agosto, também devem garantir um valor mais alto para quem acertar as seis dezenas. Uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a parcela da premiação destinada à faixa principal da Mega da Virada. "A medida amplia as chances de um prêmio bilionário", disse a Caixa.

O sorteio será realizado em 31 de dezembro, e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Nesta edição, outra novidade é a ampliação do horário para apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, a partir de segunda-feira, 3. Os apostadores terão até 20h30 para fazer apostas e adquirir cotas de bolões pelo portal e aplicativo da Caixa.

Como apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, utilizando o volante específico da Mega da Virada. Também é possível jogar pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa, ou ainda pelo Internet Banking para clientes do banco.

Os apostadores podem comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Cotas também podem ser adquiridas pelo portal ou aplicativo da Caixa, também com taxa de 35%. Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente.

Na Mega-Sena, cada bolão deve custar pelo menos R$ 18, enquanto o valor mínimo de uma cota é R$ 7. É possível organizar bolões com até 100 cotas, e cada bolão pode conter no máximo dez apostas. "Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos", ressalta a Caixa.

Prêmio

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é automaticamente redistribuído entre as outras faixas de premiação.

A divisão das faixas é a seguinte: