Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Mega da Virada 2025 abre apostas e promete maior prêmio da história

Apostadores podem jogar pelo portal, aplicativo ou Internet Banking

Luan Julião

Por Luan Julião

01/11/2025 - 16:46 h
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula -

As apostas para a Mega da Virada 2025 começam neste sábado, 1º, segundo a Caixa Econômica Federal. A edição especial deste ano deve pagar o maior prêmio da história da loteria: R$ 850 milhões, valor 33% superior ao da Mega da Virada 2024. Dependendo do número de apostas realizadas, o prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

Mudanças recentes nas regras das loterias, em vigor desde agosto, também devem garantir um valor mais alto para quem acertar as seis dezenas. Uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a parcela da premiação destinada à faixa principal da Mega da Virada. "A medida amplia as chances de um prêmio bilionário", disse a Caixa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O sorteio será realizado em 31 de dezembro, e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Nesta edição, outra novidade é a ampliação do horário para apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, a partir de segunda-feira, 3. Os apostadores terão até 20h30 para fazer apostas e adquirir cotas de bolões pelo portal e aplicativo da Caixa.

Como apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, utilizando o volante específico da Mega da Virada. Também é possível jogar pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa, ou ainda pelo Internet Banking para clientes do banco.

Leia Também:

Limites do MEI e Simples Nacional devem ser ampliados; veja valores
Funcionário é preso após tentar beijar à força colegas de trabalho
Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro

Os apostadores podem comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Cotas também podem ser adquiridas pelo portal ou aplicativo da Caixa, também com taxa de 35%. Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente.

Na Mega-Sena, cada bolão deve custar pelo menos R$ 18, enquanto o valor mínimo de uma cota é R$ 7. É possível organizar bolões com até 100 cotas, e cada bolão pode conter no máximo dez apostas. "Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos", ressalta a Caixa.

Prêmio

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é automaticamente redistribuído entre as outras faixas de premiação.

A divisão das faixas é a seguinte:

  • Primeira faixa – seis acertos (sena)
  • Segunda faixa – cinco acertos (quina)
  • Terceira faixa – quatro acertos (quadra)
  • Quarta faixa – três acertos
  • Quinta faixa – dois acertos
  • Sexta faixa – um acerto

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2025 caixa Dinheiro mega da virada Mega-sena prêmio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

Diferente da Mega-Sena tradicional, a Mega da Virada não acumula
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x