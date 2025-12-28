Família fica 18h à deriva após tempestade virar embarcação

Grupo Aéreo da Polícia Militar resgatou a família - Foto: Grupamento Aéreo Águia PM/Reprodução

Uma família ficou cerca de 18h à deriva após a embarcação em que estavam virar com uma tempestade que atingiu a região do Rio Paraná, em Presidente Epitácio (SP). Três pessoas foram resgatadas com vida pelo Grupamento Aéreo Águia, da Polícia Militar.

O caso aconteceu entre a tarde de sexta-feira, 26, e a manhã de sábado, 27. Segundo os agentes, um casal de idosos, ambos de 62 anos, e o filho deles, de 32, estavam desaparecidos desde por volta das 17h de sexta-feira. Um grupo de moradores informou ao Corpo de Bombeiros que haviam encontrado pertences que seriam das vítimas às margens do rio.

A operação de resgate foi realizada com um helicóptero da Águia da Polícia Militar que localizou as três pessoas com vida por volta das 12h30 de sábado. Elas estavam conscientes, porém fisicamente debilitadas e bastante fragilizadas após o longo período à deriva.

De acordo com o Grupamento Aéreo Águia, após a localização, a tripulação fez contato com a embarcação do Corpo de Bombeiros que atuava nas buscas, que se deslocou rapidamente até o ponto para realizar o resgate. Um vídeo gravado no momento da operação mostra a retirada das vítimas do local. Assista acima.