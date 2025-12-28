Menu
PREVISÃO DO TEMPO

Alerta de calor extremo tem dia e hora para acabar; confira a previsão

Apesar da diminuição da temperatura, o calor ainda deve persistir

Carla Melo

Por Carla Melo

28/12/2025 - 14:59 h
Calor extremo deixou centro-oeste e sudeste em alerta
Calor extremo deixou centro-oeste e sudeste em alerta

O calor extremo que atinge mais de 1,3 mil cidades do Brasil ganhou uma nova previsão, desta vez, para acabar. Apesar da diminuição da temperatura, o calor ainda deve persistir.

Emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta começou na terça-feira, 23, e é válido para todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, parte de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O alerta vermelho em questão foi emitido porque, segundo o Inmet, a temperatura nas regiões está 5°C acima da média por mais de cinco dias. Há risco à saúde e moradores precisam se manter hidratados, usar roupas leves e evitar fazer exercícios ao ar livre em horários de maior incidência solar.

Leia Também:

Onda de calor: 1,3 mil cidades estão sob alerta vermelho neste domingo
Onda de calor segue intensa e frente fria muda o tempo no réveillon
Alerta vermelho: massa de ar quente coloca 8 estados em "grande perigo" no Brasil

O alerta segue em vigor até às 18h de segunda-feira, 29, no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nas cidades de São Paulo, a temperatura deve fica abaixo de 30ºC, a partir de quarta-feira, 31.

No Rio de Janeiro, as temperaturas só devem baixar na primeira semana de 2026, com nebulosidade e chuva. Há riscos de temporais no Norte e previsão de chuva fraca no Centro-Oeste, onde as máximas seguem em torno de 30ºC

Já no Nordeste, a previsão de chuvas é menos provável na virada de temperatura. A semana deve ser de calor intenso na região, que tem até a noite de hoje um alerta de baixa umidade em vigor na área do sertão.

x