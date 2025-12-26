Menu
TEMPERATURA MÁXIMA

São Paulo registra dia mais quente para dezembro desde 1943

Foram dois recordes auferidos no Mirante de Santana, mantido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Carla Melo

Por Carla Melo

25/12/2025 - 3:07 h | Atualizada em 25/12/2025 - 20:43
São Paulo registrou dois recordes
São Paulo registrou dois recordes -

São Paulo registrou a maior temperatura do ano nesta quinta-feira, 25, para a capital e a maior para o mês desde 1943, início da série histórica. Foram dois recordes auferidos no Mirante de Santana, mantido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na zona norte da cidade.

Às 15h, os termômetros marcaram 35,7ºC. Pouco depois, às 16h, a temperatura subiu para 35,9ºC. Até então, a maior marca do ano para a capital havia sido de 35,1°C, registrada no dia 6 de outubro e a maior para o mês foi em 3 de dezembro de 1998, quando termômetros apontaram 35,6ºC na capital.

De acordo com o Inmet, o calor deve se manter nos próximos dias com máxima de 34ºC no domingo, 28, 33ºC no sábado, 27, e 35ºC nesta sexta, 26. O recorde desta quinta ainda pode ser superado na segunda-feira, 29, quando termômetros podem registrar máxima de 37ºC.

Se confirmado, será um dos dias mais quentes da história da capital paulistana —a maior ocorreu em outubro de 2014, com 37,8ºC.

A tendência de dias quentes acompanha a presença de uma massa de ar quente e úmida que continua atuando com forte intensidade sobre a região Sudeste do Brasil, garantindo dias ensolarados, com temperaturas bem acima da média no período da tarde sobre a capital paulista e cidades vizinhas da região metropolitana.

