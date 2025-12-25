POLÍCIA
Bolsonaro será reavaliado na segunda para procedimento contra soluço
Médicos decidiram tratamento clínico e ajuste na dieta antes de procedimento invasivo
Por Victoria Isabel
A equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou nesta quinta-feira, 25, que ele será reavaliado na próxima segunda-feira, 29, quando será decidida a necessidade de um procedimento mais invasivo para tratar as crises persistentes de soluço.
Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, realizada sem intercorrências e com duração aproximada de três horas. Durante a intervenção, os médicos chegaram a avaliar a possibilidade de ampliar o procedimento para incluir uma medida específica contra os soluços, que seria um "bloqueio anestésico do nervo frênico".
No entanto, por se tratar de uma intervenção considerada invasiva, a equipe optou inicialmente por um novo tratamento medicamentoso, associado a ajustes na alimentação. “Vendo que há uma relação direta com a esofagite severa, preferimos otimizar a medicação, ajustar a dieta e observar a evolução nos próximos dias [...] Até segunda-feira vamos ver como será a evolução clínica dele”, disse a equipe médica.
De acordo com os médicos, o ex-presidente deve permanecer internado entre cinco e sete dias para cuidados pós-operatórios. Esse período pode ser estendido caso a intervenção para o controle dos soluços venha a ser realizada na próxima segunda-feira.
