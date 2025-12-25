Otto Alencar sai em defesa de Moraes em caso sobre Banco Master

Otto é presidente da CCJ do Senado. - Foto: Jefferson Rudy/Agência Brasil

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo uma suposta pressão do magistrado em favorecimento do Banco Master junto ao Banco Central (BC).

Segundo Otto, o caso tem sido tratado como se já houvesse uma conclusão antecipada. “Precisa investigar, mas precisa ter prova. Esse caso, de alguma forma, foi alvo de um julgamento liminar, sem as devidas provas, sobre uma suposta influência dele junto ao Banco Central”, afirmou o senador em entrevista à CNN.

O presidente da CCJ no Senado atribui a Moraes o mérito por atuar na defesa da democracia durante investidas golpistas no governo passado. “De qualquer sorte, Moraes, pela coragem dele, por sustentar, na unha, a democracia, quando muitos tiveram medo de enfrentar o poder político-econômico… até o presidente dos Estados Unidos. Até que se prove o contrário, confio no trabalho dele”, declarou.

Além do BC, o ministro teria também procurado a Polícia Federal (PF) com o objetivo de beneficiar o Banco Master. Em Brasília, já se fala sobre a possibilidade de investigações parlamentares envolvendo e a atuação de Moraes no caso.