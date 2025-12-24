Menu
INVESTIGAÇÃO

Toffoli marca acareação com investigados na fraude do Banco Master

Eles serão ouvidos no dia 30 de dezembro, às 14h, por videoconferência.

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 19:07 h | Atualizada em 24/12/2025 - 19:20
Ministro Dias Toffoli durante a Sessão Plenária no STF.
Ministro Dias Toffoli durante a Sessão Plenária no STF. -

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira ,24, a realização de uma audiência de acareação com o sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Eles serão ouvidos no dia 30 de dezembro, às 14h, por videoconferência.

Leia Também:

Além do BC, Moraes teria pressionado a PF para salvar Banco Master
Prisão do dono do Banco Master é defendida por 94% dos brasileiros
Dono do Banco Master deu apartamento de R$ 4 milhões a "sugar baby"

A medida faz parte do processo de investigação de fraudes financeiras que podem ter movimentado R$ 17 bilhões por meio da emissão de títulos de créditos falsos.

Os acusados são investigados pela Polícia Federal desde 2024, no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada no dia 18 de novembro de 2025. Na ocasião, Vocaro foi preso, no Aeroporto de Guarulhos (SP), um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master, após a instituição financeira ter sido liquidada extrajudicialmente.

Tofffoli é relator do caso no STF, que tramita em sigilo, após decisão do ministro de acolher o pedido da defesa de Vorcaro para que o caso passasse a ser conduzido pela Corte e não mais na Justiça Federal em Brasília.

audiência de acareação banco central fraudes financeiras investigação policial Operação Compliance Zero STF

x