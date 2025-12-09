Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Prisão do dono do Banco Master é defendida por 94% dos brasileiros

Levantamento mostra consenso nacional sobre a gravidade do caso

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

09/12/2025 - 18:00 h
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master -

A liquidação do Banco Master expôs uma fratura grave na confiança pública e institucional no Brasil, indo muito além de uma simples crise bancária. É o que revela um novo relatório da AtlasIntel, que ouviu tanto a população geral quanto os clientes do banco, desvendando um cenário de profunda desconfiança nas instituições de fiscalização e punição.

O estudo consolida o caso Master como uma crise de grandes proporções na opinião pública. A percepção de gravidade é avassaladora:

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 85,8% da população classificam o caso como "Muito grave".
  • 10,9% consideram "Grave".

Com 96,7% dos entrevistados vendo a situação com seriedade, a gestão do banco e, crucialmente, a supervisão regulatória, estão severamente colocadas em xeque.

A desconfiança atinge o principal órgão de fiscalização, com 51,7% dos entrevistados afirmando categoricamente que o Banco Central não fiscalizou adequadamente o Banco Master.

Consenso punitivo e rejeição ao sigilo judicial

Um dos achados mais impactantes da pesquisa é a postura da população em relação à punição. Para uma maioria esmagadora, o dono do banco, Daniel Vorcaro, deve permanecer detido.

  • 94,1% dos entrevistados defendem que Vorcaro deva continuar preso até a conclusão das investigações.

Leia Também:

Dono do Banco Master deu apartamento de R$ 4 milhões a "sugar baby"
Mulher de Alexandre de Moraes tinha contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master
Deputado baiano é citado em investigação contra Banco Master

Além disso, a decisão do ministro Dias Toffoli (STF) de decretar sigilo nas investigações é amplamente rejeitada, reforçando a crença popular na impunidade.

  • 83,3% da população avalia que o sigilo "aumenta o risco de impunidade".

O papel central das corretoras na distribuição de risco

A pesquisa AtlasIntel desmascara a tese de que os investidores buscaram diretamente o Banco Master. O relacionamento direto com a instituição foi mínimo (1,5%). A grande maioria (90,4%) investiu por meio de corretoras, que atuaram como porta de entrada para os produtos do banco.

  • XP Investimentos lidera com 58,1% dos investidores.
  • O BTG Pactual aparece em segundo lugar, com 12,6%.
  • A NuInvest completa o pódio com 11,6%.

O investidor não era ingênuo, mas o ressarcimento divide

A tese de que o investidor era ingênuo quanto ao risco é desmantelada pelo estudo. 73,0% dos respondentes da população geral afirmam ter consciência de que investir em bancos menores com rendimentos muito elevados é "um risco elevado".

Essa percepção de que o risco era conhecido reflete na opinião sobre o ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Quando questionados sobre quem investiu acima do limite garantido (R$ 250 mil):

  • 35,3% acreditam que "a pessoa deve assumir o prejuízo, pois conhecia o risco".
  • 32,8% acham que o investidor deveria receber 100% do valor.

Impacto no futuro: fuga de qualidade e maior diversificação

O abalo na confiança terá um impacto tangível no futuro comportamento do investidor brasileiro. O sistema financeiro foi abalado não apenas pela fraude, mas pela percepção da resposta institucional falha.

Em um movimento de fuga de qualidade em busca de instituições mais consolidadas e seguras:

  • 26,6% afirmam que evitarão bancos médios daqui para frente.
  • 20,6% pretendem diversificar mais suas carteiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

AtlasIntel Banco MAster Daniel Vorcaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x