Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Deputado baiano é citado em investigação contra Banco Master

Um documento inesperado encontrado pela PF colocou o parlamentar no radar

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/12/2025 - 10:34 h | Atualizada em 01/12/2025 - 11:45
Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados
Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados -

As investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master citou um deputado baiano por uma suposta ligação com a instituição financeira. Trata-se do deputado federal João Carlos Bacelar (PL), conhecido como Jonga Bacelar.

Isso porque o parlamentar durante a ação os agentes encontraram um envelope com o nome do político com documentos sobre um negócio imobiliário, de acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao jornal, o deputado afirmou que o envelope tratou sobre um fundo para construção de empreendimento imobiliário em Trancoso, em Porto Seguro, extremo-sul baiano - e por isso, foi procurado por Daniel Vorcaro - presidente da instituição financeira, preso na operação.

“Ele me fez uma consulta sobre um imóvel em Porto Seguro, que não se concretizou. Quando o banco começou a entrar em dificuldade, ele pediu mais um tempo para poder exercer a opção. Foi feito um documento dando a opção de compra a Daniel Vorcaro”, disse o deputado.

Leia Também:

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão
Justiça manda soltar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Atlético-MG afasta Daniel Vorcaro do Conselho após investigação do MP
Banco Master: Justiça pode colocar Daniel Vorcaro em liberdade

Segundo Bacelar, o empresário manifestou interesse em adquirir parte do empreendimento, e deste modo, o parlamentar enviou as informações a Vorcaro, mas o negócio não foi adiante.

Por causa desse documento, a própria defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira, 28, pedindo que a investigação seja toda remetida à Corte.

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a prisão na manhã de sábado, 29. Por volta das 11h40, o empresário deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no município de Guarulhos, em São Paulo.

A liberação foi uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRT-1). Além de Vorcaro, outros quatro executivos ligados à instituição deixaram a unidade prisional:

  • Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio;
  • Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia;
  • Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria;
  • Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Banco MAster Daniel Vorcaro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x