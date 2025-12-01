Deputado baiano é citado em investigação contra Banco Master

Deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) no plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

As investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master citou um deputado baiano por uma suposta ligação com a instituição financeira. Trata-se do deputado federal João Carlos Bacelar (PL), conhecido como Jonga Bacelar.

Isso porque o parlamentar durante a ação os agentes encontraram um envelope com o nome do político com documentos sobre um negócio imobiliário, de acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo.

Ao jornal, o deputado afirmou que o envelope tratou sobre um fundo para construção de empreendimento imobiliário em Trancoso, em Porto Seguro, extremo-sul baiano - e por isso, foi procurado por Daniel Vorcaro - presidente da instituição financeira, preso na operação.

“Ele me fez uma consulta sobre um imóvel em Porto Seguro, que não se concretizou. Quando o banco começou a entrar em dificuldade, ele pediu mais um tempo para poder exercer a opção. Foi feito um documento dando a opção de compra a Daniel Vorcaro”, disse o deputado.

Segundo Bacelar, o empresário manifestou interesse em adquirir parte do empreendimento, e deste modo, o parlamentar enviou as informações a Vorcaro, mas o negócio não foi adiante.

Por causa desse documento, a própria defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira, 28, pedindo que a investigação seja toda remetida à Corte.

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro deixa prisão

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou a prisão na manhã de sábado, 29. Por volta das 11h40, o empresário deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no município de Guarulhos, em São Paulo.

