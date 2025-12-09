Dono do Banco Master deu apartamento de R$ 4 milhões a "sugar baby"

Karolina Trainotti - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influencer Karolina Trainotti, de 29 anos, recebeu um partamento avaliado em R$ 4,3 milhões de uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro responde em liberdade após ser preso em uma investigação de fraude em uma operação de R$ 12 bilhões em contas inexistentes do Banco de Brasília (BRB).

O imóvel de luxo, em um dos edícios mais altos da Faria Lima, em São Paulo, foi transferido para Karolina Trainotti em dezembro de 2024. A influencer seria 'sugar baby' de Vorcaro, ou seja, alguém que mantém um relacionamento com um homem mais velho e recebe benefícios materiais, como presentes, dinheiro, viagem ou apoio financeiro.

Quem é Karolina Trainotti

A influencer Karolina Trainotti ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, onde acumula quase 40 mil seguidores. Ela exibe uma rotina de viagens de luxo por destinos como Sardenha e Míconos.

Mas a vida de luxo esconde outras suspeitas. Karolina Trainotti é investigada por lavagem de dinheiro em um processo que envolve tráfico internacional de cocaína. Ela é acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter recebido R$ 271 milhões, entre 2020 e 2021, provenientes de um esquema comandado por Rowles Magalhães, advogado e lobista preso na Operação Descobrimento.

A Operação Descobrimento investiga tráfico internacional de drogas com envio de cocaína para a Europa. A denúncia do MP apontaque Karolina Trainotti era a "destinatária" de recursos de origem criminosa que Rowles pretendia ocultar. Parte dos repasses teria sido feita pelo método dólar-cabo, mecanismo usado para dissimular valores transacionais.

A influencer se defender, afirmando que recebia uma "mesada" de Rowles por ser sua "sugar baby", sem conhecimento das supostas atividades ilícitas atribuídas a ele.

Karolina Trainotti | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O imóvel de luxo

O apartamento localizada na Faria Lima foi adquirido em 2020 pela Viking Produções, empresa de Vorcaro. Em 2024, passou para a Super Empreendimentos e Participações, sociedade anônima fechada que detém outros patrimônios do banqueiro, como a casa de R$ 36 milhões que ele é dono em Brasília e o apartamento de R$ 50 milhões onde vive em São Paulo.

O imóvel é considerado um dos mais valorizados da região e é avaliado em R$ 4,3 milhões. O apartamento está no 37º andar e passou 113 m² de área privativa, três vagas de garagem com manobrista e uma ampla área de lazer.

A área de lazer conta ainda com: