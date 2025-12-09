Fábrica bilionária deve gerar 20 mil empregos em pequena cidade do Brasil

Fábrica da Arauco - Foto: Divulgação

A cidade de Inocência, no Mato Grosso do Sul, com apenas cerca de 8,7 mil habitantes, será o epicentro do maior investimento já realizado pela empresa chilena Arauco, líder global em celulose. A companhia anunciou um aporte de U$ 4,6 bilhões, o equivalente a impressionantes R$ 25 bilhões, para a construção de uma megafábrica.

Batizado de Projeto Sucuriú, o empreendimento transformará a dinâmica da cidade e da região, com uma previsão de geração de 14 mil empregos durante a fase de obras e mais 6 mil empregos permanentes quando entrar em operação.

“Estamos trabalhando para ser uma das maiores fábricas de celulose do mundo e esse futuro só será construído junto com o apoio de cada cidadão de Inocência,” anunciou a Arauco.

Gigante em produção e tecnologia

A megafábrica de R$ 25 bilhões ocupará uma área de 3,5 mil hectares e terá capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de fibra de eucalipto por ano. As obras já foram iniciadas e a previsão é que as operações comecem até o final de 2027.

O projeto terá como principal fornecedora a finlandesa Valmet, responsável por cerca de 50% da execução industrial. O contrato inclui a instalação da maior caldeira de recuperação química do mundo, uma unidade de gaseificação para gerar biocombustível e uma caldeira de biomassa, reforçando a alta tecnologia e sustentabilidade do empreendimento.

O projeto também terá um impacto energético significativo, gerando mais de 400 MW de eletricidade, dos quais 220 MW serão disponibilizados ao sistema nacional.

A Arauco, que atua no Brasil desde 2002, avalia que o Projeto Sucuriú impulsionará o desenvolvimento social e econômico de toda a região, com geração de renda, arrecadação de impostos e atração de novos investimentos.