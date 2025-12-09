Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Fábrica bilionária deve gerar 20 mil empregos em pequena cidade do Brasil

Megafábrica de celulose promete ser uma das maiores do mundo

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

09/12/2025 - 15:29 h
Fábrica da Arauco
Fábrica da Arauco -

A cidade de Inocência, no Mato Grosso do Sul, com apenas cerca de 8,7 mil habitantes, será o epicentro do maior investimento já realizado pela empresa chilena Arauco, líder global em celulose. A companhia anunciou um aporte de U$ 4,6 bilhões, o equivalente a impressionantes R$ 25 bilhões, para a construção de uma megafábrica.

Batizado de Projeto Sucuriú, o empreendimento transformará a dinâmica da cidade e da região, com uma previsão de geração de 14 mil empregos durante a fase de obras e mais 6 mil empregos permanentes quando entrar em operação.

“Estamos trabalhando para ser uma das maiores fábricas de celulose do mundo e esse futuro só será construído junto com o apoio de cada cidadão de Inocência,” anunciou a Arauco.

Gigante em produção e tecnologia

A megafábrica de R$ 25 bilhões ocupará uma área de 3,5 mil hectares e terá capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de fibra de eucalipto por ano. As obras já foram iniciadas e a previsão é que as operações comecem até o final de 2027.

O projeto terá como principal fornecedora a finlandesa Valmet, responsável por cerca de 50% da execução industrial. O contrato inclui a instalação da maior caldeira de recuperação química do mundo, uma unidade de gaseificação para gerar biocombustível e uma caldeira de biomassa, reforçando a alta tecnologia e sustentabilidade do empreendimento.

O projeto também terá um impacto energético significativo, gerando mais de 400 MW de eletricidade, dos quais 220 MW serão disponibilizados ao sistema nacional.

A Arauco, que atua no Brasil desde 2002, avalia que o Projeto Sucuriú impulsionará o desenvolvimento social e econômico de toda a região, com geração de renda, arrecadação de impostos e atração de novos investimentos.

