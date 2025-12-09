ECONOMIA
Cidade da região metropolitana oferece vida tranquila com salário médio de R$ 7 mil
Município lidera renda no Brasil e combina segurança, infraestrutura e qualidade de vida acima da média nacional
Por Iarla Queiroz
Instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Nova Lima despontou como um dos lugares mais desejados do país. Segurança, infraestrutura moderna e bairros planejados tornaram o município um ponto de encontro para quem busca tranquilidade sem abrir mão do conforto e do dinamismo urbano.
Com acesso rápido à capital e um cotidiano marcado por ruas arborizadas e condomínios de alto padrão, Nova Lima equilibra o clima de interior com facilidades típicas de grandes centros. Famílias e profissionais de alta renda têm encontrado ali um cenário ideal para estabelecer novas rotinas.
Renda média que lidera o ranking nacional
A cidade hoje registra um salário médio de R$ 6.929, mais que o dobro da média brasileira, de R$ 2.850. O rendimento domiciliar per capita chega a R$ 4.300, o maior do país. O crescimento populacional acompanha esse avanço: em 25 anos, Nova Lima saltou de 64 mil para cerca de 121 mil moradores.
Desenvolvimento veloz, mas desigual
Mesmo com indicadores impressionantes, cerca de 23% dos moradores estão inscritos no CadÚnico, refletindo que a desigualdade ainda faz parte da realidade local. Ainda assim, os índices de satisfação permanecem altos, reforçando que a busca por qualidade de vida segue sendo prioridade na gestão e no cotidiano da cidade.
