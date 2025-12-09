Cidade da região metropolitana oferece vida tranquila com salário médio de R$ 7 mil

Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida - Foto: Júlio Freitas / Divulgação

Instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Nova Lima despontou como um dos lugares mais desejados do país. Segurança, infraestrutura moderna e bairros planejados tornaram o município um ponto de encontro para quem busca tranquilidade sem abrir mão do conforto e do dinamismo urbano.

Com acesso rápido à capital e um cotidiano marcado por ruas arborizadas e condomínios de alto padrão, Nova Lima equilibra o clima de interior com facilidades típicas de grandes centros. Famílias e profissionais de alta renda têm encontrado ali um cenário ideal para estabelecer novas rotinas.

Renda média que lidera o ranking nacional

A cidade hoje registra um salário médio de R$ 6.929, mais que o dobro da média brasileira, de R$ 2.850. O rendimento domiciliar per capita chega a R$ 4.300, o maior do país. O crescimento populacional acompanha esse avanço: em 25 anos, Nova Lima saltou de 64 mil para cerca de 121 mil moradores.

Desenvolvimento veloz, mas desigual

Mesmo com indicadores impressionantes, cerca de 23% dos moradores estão inscritos no CadÚnico, refletindo que a desigualdade ainda faz parte da realidade local. Ainda assim, os índices de satisfação permanecem altos, reforçando que a busca por qualidade de vida segue sendo prioridade na gestão e no cotidiano da cidade.