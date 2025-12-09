Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Cidade da região metropolitana oferece vida tranquila com salário médio de R$ 7 mil

Município lidera renda no Brasil e combina segurança, infraestrutura e qualidade de vida acima da média nacional

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/12/2025 - 13:51 h
Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida
Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida -

Instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Nova Lima despontou como um dos lugares mais desejados do país. Segurança, infraestrutura moderna e bairros planejados tornaram o município um ponto de encontro para quem busca tranquilidade sem abrir mão do conforto e do dinamismo urbano.

Com acesso rápido à capital e um cotidiano marcado por ruas arborizadas e condomínios de alto padrão, Nova Lima equilibra o clima de interior com facilidades típicas de grandes centros. Famílias e profissionais de alta renda têm encontrado ali um cenário ideal para estabelecer novas rotinas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Renda média que lidera o ranking nacional

A cidade hoje registra um salário médio de R$ 6.929, mais que o dobro da média brasileira, de R$ 2.850. O rendimento domiciliar per capita chega a R$ 4.300, o maior do país. O crescimento populacional acompanha esse avanço: em 25 anos, Nova Lima saltou de 64 mil para cerca de 121 mil moradores.

Leia Também:

Petrobras teve prejuízo bilionário na venda de transportadora, diz TCU
Tarifas para carros e aços devem ficar mais altas em 2026
Aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões, diz Haddad
Regras endurecem e aposentadoria fica mais distante em 2026

Desenvolvimento veloz, mas desigual

Mesmo com indicadores impressionantes, cerca de 23% dos moradores estão inscritos no CadÚnico, refletindo que a desigualdade ainda faz parte da realidade local. Ainda assim, os índices de satisfação permanecem altos, reforçando que a busca por qualidade de vida segue sendo prioridade na gestão e no cotidiano da cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Belo Horizonte rms salário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Nova Lima, a cidade que virou símbolo de renda alta e qualidade de vida
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x