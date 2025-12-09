Tarifas para carros e aços devem ficar mais altas em 2026

- Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Governo Federal avalia elevar as tarifas para alguns produtos em 2026, entre eles carros e aços. O intuito é proteger os setores econômicos que estão sofrendo com importações, principalmente relacionadas a China.

Segundo o relatório da receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a projeção é de arrecadação extra na casa de R$ 14 bilhões. De autoria da senadora Dorinha Rezende (União-TO), o texto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) na última semana.

Técnicos avaliam que a receita teria origem na elevação de alíquotas do imposto de importação para alguns itens, devido a movimentações geopolíticas.

Impacto do tarifaço

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, tem adotado uma tarifa adicional a alguns países, entre eles a China. Desde então, o país oriental tem direciononado as mercadorias a mercados alternativos.

Assim, setores da economia brasileira têm sido impactados e o governo deve atender parte das reivindicações. No caso do aço, os representantes projetam queda na produção e aumento de mais de 30% na importação em 2025.

Já o segmento de automóveis demanda a recomposição tarifária a 35%. Por isso, é possível que o Governo Federal viabilize mecanismos de defesa comercial.