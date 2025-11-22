Lula festeja o fim do tarifaço e a direita se cala, esperando Tarcísio

Dizem em Brasília que Lula e Bolsonaro se retroalimentam - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Dizem em Brasília que Lula e Bolsonaro se retroalimentam, ou um alimenta o outro. Em 2018, Bolsonaro ganhou com Lula na cadeia, viram que a emenda foi pior que o soneto, descondenaram Lula, que retomou o poder em 2022. Lula vinha mal até meados deste ano, quando Trump decretou o tarifaço e deu a ele o discurso da defesa da soberania nacional. Agora, fecha 2025 surfando no recuo de Trump, eliminando o tarifaço em segmentos essenciais, como café e manga.

Assim, o ano caminha para fechar com Lula dizendo-se feliz com o fim do tarifaço e a direita, mesmo quem não apoiou a incursão bolsonarista, literalmente calada, sem dar um pio, até porque uma parte teria que se queixar de Donald Trump e outra, que dizia ser a iniciativa um erro, agora dizendo o clássico “viu o que eu disse?”.

NOVO JOGO – O cenário acima traçado é uma resposta ao leitor Bernardo Campos, empresário que mora na Barra, e nos perguntou como estamos vendo o jogo político com Lula e a direita agora, mirando 2026. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, agora diz que vai abraçar a luta para tentar tirar Bolsonaro da cadeia. Nessa dos bolsonaristas alimentarem Lula também tem isso: a briga interna entre eles. Os filhos de Bolsonaro se acham legítimos herdeiros do legado do pai e, com isso, botam pocando em cima de possíveis concorrentes, Tarcísio incluso. O governador paulista tenta sair disso. Até agora, sem sucesso. E Lula agradece.

Enfim, Santo Amaro vê uma luz para as vítimas da Cobrac

O deputado Robinson Almeida (PT) considerou um fato histórico a decisão da juíza Emília Gondim Teixeira, da Vara de Relações de Consumo de Santo Amaro, que condenou as empresas Trevisan Investimentos, Yara Brasil Fertilizantes e Plumbum a pagar indenizações entre R$ 100 mil e R$ 220 mil a 1.200 vítimas da contaminação por chumbo. As três empresas compraram a Cobrac, a que contaminou por chumbo e cádmio a população em um raio de 5 km. O processamento do chumbo parou há 32 anos, e só agora a sentença saiu.

– A decisão é importantíssima, mas também é importante acompanhar isso de perto. A poluição do chumbo em Santo Amaro semeou muito terror, está na hora de um mínimo de reparação.

O deputado diz que estará no time dos que buscam um mínimo de compensação pelos danos causados.

Janja, um grito pelo Rio Subaé

Durante uma visita ao Recôncavo, em agosto deste ano, Janja, a esposa de Lula e 1ª dama do Brasil, saiu em defesa do Rio Subaé, que passa bem no centro de Santo Amaro e é uma das vítimas da poluição da Cobrac. Ela postou vídeo nas redes, ressaltando que este era o ano da COP 30 e lembrando da música “Purificar o Subaé”, de Caetano Veloso, filho da terra.

– Pena que, quatro décadas depois, nada foi feito.

Morro de São Paulo vai ganhar novo aeroporto

No mix de obras que Jerônimo garantiu fazer na visita a Cairu, anteontem, duas são de forte impacto lá, um dos dois únicos municípios arquipélagos do Brasil: a ampliação do aeroporto de Morro de São Paulo, um dos grandes destinos turísticos da Bahia, e a construção do cais de carga e descarga da Gamboa, outra boa pedida.

Hildécio Meirelles (UB), o prefeito, que se elegeu pelo partido de ACM Neto, diz que colocou os pleitos para o governador e ele mostrou boa vontade em atender.

– E aí, politicamente eu vou fazer o quê? Apoiar Jerônimo. As ilhas precisam dessas obras e a hora é agora. Não dá para ficar esperando um dia, talvez, quem sabe...

POLÍTICA COM VATAPÁ

De olho na tevê

Sebastião Nery, que nos deixou em setembro do ano passado, era baiano de Jaguaquara, mas passou boa parte da vida morando em Belo Horizonte, e contava que em 8 de novembro de 1955 a capital mineira se encheu de alegria. Foi inaugurada a TV Itacolomi, a primeira emissora de tevê lá. Logo foi lançada a novela “O Mascarado”, 100% de audiência.

Tanto sucesso que, lá um dia, o ator principal, que fazia “O Mascarado”, entra no gabinete de Zé Vaz, mangangão da TV:

– Quero aumento. A novela está arrasando e eu mereço.

– Me dê um tempo, deixe eu ajustar as coisas...

– Não. É agora. Ou sai agora ou eu saio.

Dia seguinte, a novela vai ao ar com outro ator fazendo “O Mascarado”, que abriu a participação logo dizendo:

– O verdadeiro mascarado sou eu. O outro era enrolação. Vá se acostumando...

E o povo se acostumou rapidinho. A audiência continuou 100%.