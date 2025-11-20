No Dia da Consciência Negra, o passado de volta com a ajuda da IA

Jorge da Cruz Vieira, "Jorge X", diretor do Arquivo Público da Bahia - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Ao longo de 350 anos do império colonial os portugueses trouxeram da África para cá em torno de 4,9 milhões de negros para escravizar. Ou pior: eram transportados nos porões dos navios como bichos, os que morriam eram jogados ao mar como bichos, os sobreviventes eram vendidos nas feiras como bichos, para trabalhar nas fazendas como bichos.

Em um simples olhar para a exposição Fragmentos de Memória, que Jorge Vieira, o Jorge X, primeiro negro a tornar-se diretor do Arquivo Público da Bahia (Apeb), órgão da Fundação Pedro Calmon, pilota no 2º piso do Shopping da Bahia, dá para notar que são rostos muito semelhantes aos que temos hoje.

Com ajuda da Inteligência Artificial, Jorge X reconstituiu 40 imagens, 26 delas estão na exposição e outras 14 no Arquivo Público, um trabalho que se baseou em documentos do Apeb chamados de Passaporte dos Escravizados, emitidos no século XIX.

SEM MUDANÇAS – Diz Jorge que o trabalho de recriação é todo criterioso:

– Esses documentos trazem a descrição física minuciosa de pessoas escravizadas, com nome, estatura, testa, olhos, nariz, boca, fisionomia. Foi aí que a IA entrou em cena.

Diz Jorge X que a exposição tem importante valor para a Bahia, Salvador e o Brasil.

– A mostra se inspira na filosofia adincrona do Sankofa, representada por um pássaro negro que olha para trás, simbolizando a necessidade de revisitar o passado para compreender o presente.

Perfeito. É quase tal e qual.

Anísio Félix, a lembrança do 13 de maio como grande mentira

Anísio Félix, o Negão Anísio, de saída jornalista, depois advogado e também escritor, autor de livros como Pelo Pelourinho, Bahia pra Começo de Conversa, Um Vento Estranho e Bahia, Carnaval (este junto como também jornalista Moacyr Nery), fazia coro com os que abominam o 13 de maio como a data da abolição da escravidão.

– É uma mentira oficial. A Princesa (Isabel) foi lá e decretou, acabou a escravidão. Como, se os escravos nas fazendas eram bichos? Livres, mas para onde vão? Pior, uma semana depois decretaram a Lei da Vadiagem: preto apanhado vadiando, ia pra cadeia.

Anísio, que nos deixou em 2007, dizia que gostava de frisar isso para afirmar que o Movimento Negro está certo ao celebrar o 20 de Novembro, a data da morte de Zumbi dos Palmares (em 1695), como o dia maior da negritude. Pena ele não ter vivido para ver o dia virar feriado nacional.

No TJBA, tudo como previsto

Dizem no TJBA que o resultado das eleições, realizadas ontem, se deu como se previa no cenário pré-eleitoral, o duelo entre os desembargadores José Edivaldo Rotandano, o vencedor, com 32 votos, e Jatahy Jr., que teve 26.

A desembargadora Ivone Bessa, que também se colocava como competitiva, mas ninguém assinava embaixo, também ficou nos conformes: teve cinco votos.

Procuradores pedem na Alba ajuste orçamentário

Um grupo de procuradores protocolou, ontem de manhã, na Alba, um requerimento direcionado ao deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, pedindo revisão dos recursos destinados à Procuradoria do Estado da Bahia no projeto do Orçamento de 2026.

Eles pedem isonomia em relação a outros órgãos do sistema de Justiça. Receberam, ano passado, pouco mais de R$ 261 milhões, e agora a proposta é de R$ 273 milhões, apenas 4,3% a mais, enquanto o TJBA teve reajuste de 20%, o Ministério Público, de 19%, e a Defensoria Pública, de 18%.

Eles dizem que o reajuste do valor destinado fica abaixo da inflação, o que pode colocar em risco a continuidade dos serviços.

REGISTROS

Em Conquista

A eleição no TJBA foi motivo de alegria especial em Vitória da Conquista. O desembargador Josevando Souza Andrade, filho da terra, foi eleito 1º vice-presidente. É o primeiro conquistense a atingir posto tão alto na magistratura. A prefeita Sheila Lemos (UB) aplaudiu.

Maria Bonita

Maria Bonita, a mulher de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, vai ter a história reescrita. Historiadores encontraram o Santo Graal em Jeremoabo, o registro batismal original dela. Se dizia que ela nasceu em 8 de março de 1911, mas documentos recém-descobertos atestam que foi em 17 de janeiro de 1910.

No Jequitinhonha 1

Roberto Alcântara, superintendente do Dnit na Bahia, prevê que a volta do tráfego de grandes veículos, como ônibus e caminhões, na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, deve acontecer ainda este ano, após as obras realizadas lá.

No Jequitinhonha 2

O tráfego de veículos pesados na ponte do Jequitinhonha está proibido desde maio deste ano. Enquanto a nova ponte não vem, obras de reparo estão sendo feitas na atual.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS