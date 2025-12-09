Tarifa zero nos ônibus pode virar realidade no Brasil: “É urgente”

Linhas de ônibus na Lapa - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

De olho nas eleições de 2026, a discussão sobre a tarifa zero nos transportes públicos voltou aos holofotes de Brasília. Desta vez, o tema foi levantado pelo ministro das Cidades, Jader Filho.

Aos jornalistas, o ministro defendeu o modelo econômico que desafoga o bolso dos brasileiros. Segundo ele, o debate sobre o assunto deve entrar na primeira ordem de discussões do país.

“Esse modelo precisa mudar. A discussão da tarifa zero é urgente, o país não pode adiar essa discussão. O usuário pagando 100% do preço, não fica de pé”, diz Jader Filho.

O tema, por sua vez, está em estudo na cúpula do governo federal como contou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Grupo A TARDE, durante entrevista no programa Bom dia, Ministro.

“Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor”, afirmou o ministro da Fazenda, em outubro.

Jader Filho ainda citou as dificuldades encontradas pelos brasileiros que não possuem renda para ter acesso às suas respectivas cidades.

“Hoje, o usuário está sendo expulso, porque tem dificuldades em pagar o transporte. Quem não tem recursos, não consegue pagar, e quem tem, muitas vezes busca outros meios de transporte”, declarou ele. “Para fazer com que essas pessoas voltem, é preciso fazer com que o serviço seja de qualidade e acessível”.

O tema deve ser o mote de campanha da pretensa candidatura à reeleição do presidente Lula (PT) em 2026.

Tarifa zero: Viabilidade econômica

Em outubro, o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo está tentando responder alguns questionamentos para analisar a viabilidade da proposta. Entre as perguntas estão:

Quanto custa o setor?

Quanto o poder público está colocando subsídio para o setor?;

Quanto é que as empresas mediante ao vale transportes estão aportando para o setor?

Quanto é que está saindo do bolso do trabalhador?

Quais são os gargalos tecnológicos e as oportunidades tecnológicas?

Em seguida, ele acrescentou afirmando que a proposta tem "apelo social muito forte" e, por isso, estão analisando caminhos para aprimoramentos.