POLÍTICA
POLÍTICA

Cirurgia de Bolsonaro: Michelle tranquiliza aliados sobre estado de saúde

"Sem intercorrências", diz primeira-dama

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 13:07 h | Atualizada em 25/12/2025 - 13:32
Bolsonaro foi operado nesta quinta, 25
Bolsonaro foi operado nesta quinta, 25 -

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída às 12h55 desta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pela sua mulher Michelle Bolsonaro.

Segundo a ex-primeira-dama, o procedimento ocorreu “sem interferência”, como publicado por meio da sua rede social.

“Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora, é aguardar o retorno da anestesia”, escreveu Michelle.

O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, coordenada pelo médico Cláudio Birolini, no Hospital DF Star, em Brasília.

O filho do ex-mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), também compartilhou a mesma informação em suas redes sociais e agradeceu aos apoiadores. "Obrigado a todos pelas orações! Deus no comando", disse o congressista.

Bolsonaro é monitorado por agentes da PF antes de cirurgia

Antes da cirurgia, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi acompanhado de perto, durante a internação, pela Polícia Federal (PF). Dois agentes são mantidos na porta do quarto em sistema de plantão 24 horas.

Entre as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão

  • Proibição total de dispositivos: É vedada a entrada de celulares, computadores ou qualquer eletrônico no quarto;
  • Restrição de registros: Estão proibidas fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza;
  • Acompanhante única: Apenas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu autorização para acompanhar o marido durante o período de internação.

O que é hérnia inguinal

A hérnia inguinal ocorre quando o tecido abdominal, geralmente uma parte do intestino, se projeta pela região da virilha devido a uma fraqueza na parede abdominal.

Mais comum em homens, a hérnia pode ser congênita ou adquirida por esforço, tosse crônica, idade ou fraqueza muscular.

