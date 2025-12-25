POLÍTICA
Cirurgia de Bolsonaro: Michelle tranquiliza aliados sobre estado de saúde
"Sem intercorrências", diz primeira-dama
Por Gabriela Araújo
A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída às 12h55 desta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pela sua mulher Michelle Bolsonaro.
Segundo a ex-primeira-dama, o procedimento ocorreu “sem interferência”, como publicado por meio da sua rede social.
“Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora, é aguardar o retorno da anestesia”, escreveu Michelle.
O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, coordenada pelo médico Cláudio Birolini, no Hospital DF Star, em Brasília.
Leia Também:
O filho do ex-mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), também compartilhou a mesma informação em suas redes sociais e agradeceu aos apoiadores. "Obrigado a todos pelas orações! Deus no comando", disse o congressista.
Bolsonaro é monitorado por agentes da PF antes de cirurgia
Antes da cirurgia, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi acompanhado de perto, durante a internação, pela Polícia Federal (PF). Dois agentes são mantidos na porta do quarto em sistema de plantão 24 horas.
Entre as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão
- Proibição total de dispositivos: É vedada a entrada de celulares, computadores ou qualquer eletrônico no quarto;
- Restrição de registros: Estão proibidas fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza;
- Acompanhante única: Apenas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu autorização para acompanhar o marido durante o período de internação.
O que é hérnia inguinal
A hérnia inguinal ocorre quando o tecido abdominal, geralmente uma parte do intestino, se projeta pela região da virilha devido a uma fraqueza na parede abdominal.
Mais comum em homens, a hérnia pode ser congênita ou adquirida por esforço, tosse crônica, idade ou fraqueza muscular.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes