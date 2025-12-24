Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia

Bolsonaro sairá pela primeira vez da prisão - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a prisão nesta quarta-feira, 24, pela primeira vez, desde que foi preso no dia 22 de novembro. Ele será internado no Hospital DF Star, em Brasília para realizar a cirurgia de hérnias inguinais.

Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele será escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro poderá ainda ter a companhia constante de sua esposa, Michelle Bolsonaro. No dia seguinte, dia 25, o ex-presidente passará pela cirurgia. Não há, ainda, previsão de alta.

Decisão de Moraes

A autorização para a cirurgia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos da trama golpista. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico.

A necessidade de cirurgia está embasada por laudo da Polícia Federal, entregue ao STF depois da perícia em Bolsonaro identificar duas hérnias inguinais.