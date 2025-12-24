POLÍTICA
Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia
A cirurgia de hérnia inguinal será realizada no dia 25, dia do Natal
Por Carla Melo
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a prisão nesta quarta-feira, 24, pela primeira vez, desde que foi preso no dia 22 de novembro. Ele será internado no Hospital DF Star, em Brasília para realizar a cirurgia de hérnias inguinais.
Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele será escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.
Leia Também:
Bolsonaro poderá ainda ter a companhia constante de sua esposa, Michelle Bolsonaro. No dia seguinte, dia 25, o ex-presidente passará pela cirurgia. Não há, ainda, previsão de alta.
Decisão de Moraes
A autorização para a cirurgia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos da trama golpista. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico.
A necessidade de cirurgia está embasada por laudo da Polícia Federal, entregue ao STF depois da perícia em Bolsonaro identificar duas hérnias inguinais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes