HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro deixa prisão pela 1ª vez para realizar cirurgia

A cirurgia de hérnia inguinal será realizada no dia 25, dia do Natal

Carla Melo

Por Carla Melo

24/12/2025 - 7:36 h | Atualizada em 24/12/2025 - 8:09
Bolsonaro sairá pela primeira vez da prisão
Bolsonaro sairá pela primeira vez da prisão -

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a prisão nesta quarta-feira, 24, pela primeira vez, desde que foi preso no dia 22 de novembro. Ele será internado no Hospital DF Star, em Brasília para realizar a cirurgia de hérnias inguinais.

Para sair da unidade e da sala de Estado-Maior, ele será escoltado, com transporte e segurança feitos pela corporação até a unidade de saúde. Na unidade hospitalar, ele será vigiado por dois policiais na porta de seu quarto, além de seguranças na entrada do hospital.

Bolsonaro poderá ainda ter a companhia constante de sua esposa, Michelle Bolsonaro. No dia seguinte, dia 25, o ex-presidente passará pela cirurgia. Não há, ainda, previsão de alta.

Decisão de Moraes

A autorização para a cirurgia foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos da trama golpista. Moraes tomou a decisão após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favorável à realização do procedimento cirúrgico.

A necessidade de cirurgia está embasada por laudo da Polícia Federal, entregue ao STF depois da perícia em Bolsonaro identificar duas hérnias inguinais.

