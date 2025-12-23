Preso, Bolsonaro passará por cirurgia no Natal

Bolsonaro será operado nesta quinta-feira, 25 - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu, nesta terça-feira, 23, a autorização junto ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para passar pela cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

O procedimento deve ocorrer na quinta, 25, feriado de Natal. A cirurgia, segundo a equipe médica que fez a avaliação do ex-presidente, é eletiva, sem urgência, mas com o entendimento de que o seu adiamento pode gerar novos problemas de saúde.

Acompanhantes

No pedido, a defesa do ex-presidente alegou a necessidade de acompanhamento do político, indicando os seus filhos para a função.

Moraes, no entanto autorizou apenas Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, a ficar como acompanhante.