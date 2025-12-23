LIBERADO
Preso, Bolsonaro passará por cirurgia no Natal
Autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes
Por Cássio Moreira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu, nesta terça-feira, 23, a autorização junto ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para passar pela cirurgia de hérnia inguinal bilateral.
O procedimento deve ocorrer na quinta, 25, feriado de Natal. A cirurgia, segundo a equipe médica que fez a avaliação do ex-presidente, é eletiva, sem urgência, mas com o entendimento de que o seu adiamento pode gerar novos problemas de saúde.
Acompanhantes
No pedido, a defesa do ex-presidente alegou a necessidade de acompanhamento do político, indicando os seus filhos para a função.
Moraes, no entanto autorizou apenas Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, a ficar como acompanhante.
