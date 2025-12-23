Menu
POLÍTICA
LIBERADO

Preso, Bolsonaro passará por cirurgia no Natal

Autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/12/2025 - 14:36 h | Atualizada em 23/12/2025 - 15:42
Bolsonaro será operado nesta quinta-feira, 25
Bolsonaro será operado nesta quinta-feira, 25 -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu, nesta terça-feira, 23, a autorização junto ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para passar pela cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

O procedimento deve ocorrer na quinta, 25, feriado de Natal. A cirurgia, segundo a equipe médica que fez a avaliação do ex-presidente, é eletiva, sem urgência, mas com o entendimento de que o seu adiamento pode gerar novos problemas de saúde.

Leia Também:

Bolsonaro apela para Moraes e pede internação urgente
À espera de cirurgia, Bolsonaro recebe visita de Michelle na prisão
Mesmo com aval do STF, Bolsonaro desiste de conceder entrevista
Bolsonaro livre? Saiba quem Lula vai excluir no indulto de Natal

Acompanhantes

No pedido, a defesa do ex-presidente alegou a necessidade de acompanhamento do político, indicando os seus filhos para a função.

Moraes, no entanto autorizou apenas Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, a ficar como acompanhante.

