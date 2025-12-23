Menu
HOME > POLÍTICA
VIGIADO

Bolsonaro terá vigilância da PF e celular proibido durante internação

Ex-presidente passará por cirurgia nos próximos dias

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/12/2025 - 16:54 h | Atualizada em 23/12/2025 - 18:44
Bolsonaro terá vigilância integral da PF
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá seu quarto no Hospital DF Star, em Brasília, monitorado pela Polícia Federal. O político passará por um procedimento cirúrgico para tratamento da hérnia inguinal bilateral, na próxima quinta-feira, 25, quando se celebra o feriado de Natal.

A expectativa é que o ex-mandatário se interne para o procedimento cirúrgico amanhã, 24, quarta-feira.

No documento em que autoriza a transferência de Bolsonaro para o hospital e realização da cirurgia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cita uma série de restrições para o ex-presidente, que terá sua esposa, Michelle Bolsonaro, como acompanhante na unidade hospitalar.

Leia Também:

Preso, Bolsonaro passará por cirurgia no Natal
Flávio Bolsonaro sai em defesa do pai após cancelamento de entrevista
Bolsonaro apela para Moraes e pede internação urgente
À espera de cirurgia, Bolsonaro recebe visita de Michelle na prisão

Entre os objetos vetados no quarto de Bolsonaro estão:

  • A entrada de aparelhos celulares;
  • computadores.

O que está proibido no quarto de Bolsonaro?

Moraes ainda determinou as seguintes medidas:

  • a vigilância de Bolsonaro deverá ocorrer 24 horas, com um mínimo de dois policiais federais na porta do quarto, onde ele está internado;
  • transporte do ex-presidente deve ocorrer de maneira discreta;
  • o ex-presidente deve chegar ao hospital pela garagem.
A Polícia Federal deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo, no mínimo, dois policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital
Alexandre de Moraes, ministro do STF

STF autoriza cirurgia após pedido da defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve atendido o seu pedido para ser internado e operado nos próximos dias, após decisão de Alexandre de Moraes.

Bolsonaro passará por intervenções para tratamento de hérnia inguinal bilateral e bloqueio anestésico do nervo frênico, que tem ligação com as crises de soluço.

