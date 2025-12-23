VIGIADO
Bolsonaro terá vigilância da PF e celular proibido durante internação
Ex-presidente passará por cirurgia nos próximos dias
Por Cássio Moreira
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá seu quarto no Hospital DF Star, em Brasília, monitorado pela Polícia Federal. O político passará por um procedimento cirúrgico para tratamento da hérnia inguinal bilateral, na próxima quinta-feira, 25, quando se celebra o feriado de Natal.
A expectativa é que o ex-mandatário se interne para o procedimento cirúrgico amanhã, 24, quarta-feira.
No documento em que autoriza a transferência de Bolsonaro para o hospital e realização da cirurgia, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cita uma série de restrições para o ex-presidente, que terá sua esposa, Michelle Bolsonaro, como acompanhante na unidade hospitalar.
Entre os objetos vetados no quarto de Bolsonaro estão:
- A entrada de aparelhos celulares;
- computadores.
O que está proibido no quarto de Bolsonaro?
Moraes ainda determinou as seguintes medidas:
- a vigilância de Bolsonaro deverá ocorrer 24 horas, com um mínimo de dois policiais federais na porta do quarto, onde ele está internado;
- transporte do ex-presidente deve ocorrer de maneira discreta;
- o ex-presidente deve chegar ao hospital pela garagem.
A Polícia Federal deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo, no mínimo, dois policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital
STF autoriza cirurgia após pedido da defesa
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve atendido o seu pedido para ser internado e operado nos próximos dias, após decisão de Alexandre de Moraes.
Bolsonaro passará por intervenções para tratamento de hérnia inguinal bilateral e bloqueio anestésico do nervo frênico, que tem ligação com as crises de soluço.
