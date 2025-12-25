CONTINUIDADE
Antes de cirurgia, Bolsonaro escreve carta e confirma pré-candidatura de Flávio
Documento foi divulgado nesta quinta-feira, 25, pelos filhos do ex-presidente
Por Gabriela Araújo
Na véspera da sua cirurgia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez questão de divulgar uma carta escrita à mão confirmando a sua escolha para disputar a Presidência da República: o seu filho Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro.
“Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois, acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro”, diz um trecho da carta.
O documento foi divulgado pelos seus filhos nesta quinta-feira, 25, feriado do Natal, quando o ex-mandatário será submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, no Hospital DF Star, em Brasília.
Leia Também:
Ao fim da carta, Bolsonaro ainda reforça o lema pregado desde as eleições de 2018, quando foi eleito presidente do país. “Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, Pátria, Família e a Liberdade”.
A decisão do ex-presidente em designar o seu filho a pré-candidatura ao Palácio do Planalto foi amplamente divulgada no início deste mês, no dia 5, quando o próprio Flávio confirmou a escolha à imprensa.
O anúncio foi feito após a visita do congressista ao seu pai na Superintendência da Polícia Federal, na capital do Brasil, onde Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro.
Veja carta na íntegra
Bolsonaro é monitorado por agentes da PF antes de cirurgia
Antes da cirurgia, que vai ser realizada nesta quinta-feira, 25, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, é acompanhado de perto, durante a internação, pela Polícia Federal. Dois agentes são mantidos na porta do quarto em sistema de plantão 24 horas.
Entre as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão
- Proibição total de dispositivos: É vedada a entrada de celulares, computadores ou qualquer eletrônico no quarto;
- Restrição de registros: Estão proibidas fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza;
- Acompanhante única: Apenas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu autorização para acompanhar o marido durante o período de internação.
Bolsonaro foi internado na unidade de saúde desde a última quarta-feira, 24, onde passou pelos exames pré-operatórios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes