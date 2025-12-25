Antes de cirurgia, Bolsonaro escreve carta e confirma pré-candidatura de Flávio

Bolsonaro e Flávio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na véspera da sua cirurgia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez questão de divulgar uma carta escrita à mão confirmando a sua escolha para disputar a Presidência da República: o seu filho Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro.

“Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois, acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro”, diz um trecho da carta.

O documento foi divulgado pelos seus filhos nesta quinta-feira, 25, feriado do Natal, quando o ex-mandatário será submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, no Hospital DF Star, em Brasília.

Ao fim da carta, Bolsonaro ainda reforça o lema pregado desde as eleições de 2018, quando foi eleito presidente do país. “Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, Pátria, Família e a Liberdade”.

A decisão do ex-presidente em designar o seu filho a pré-candidatura ao Palácio do Planalto foi amplamente divulgada no início deste mês, no dia 5, quando o próprio Flávio confirmou a escolha à imprensa.

O anúncio foi feito após a visita do congressista ao seu pai na Superintendência da Polícia Federal, na capital do Brasil, onde Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro.

Veja carta na íntegra

Carta escrita por Bolsonaro | Foto: Reprodução

Bolsonaro é monitorado por agentes da PF antes de cirurgia

Antes da cirurgia, que vai ser realizada nesta quinta-feira, 25, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, é acompanhado de perto, durante a internação, pela Polícia Federal. Dois agentes são mantidos na porta do quarto em sistema de plantão 24 horas.

Entre as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão

Proibição total de dispositivos: É vedada a entrada de celulares, computadores ou qualquer eletrônico no quarto;

É vedada a entrada de celulares, computadores ou qualquer eletrônico no quarto; Restrição de registros: Estão proibidas fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza;

Estão proibidas fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza; Acompanhante única: Apenas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu autorização para acompanhar o marido durante o período de internação.

Bolsonaro foi internado na unidade de saúde desde a última quarta-feira, 24, onde passou pelos exames pré-operatórios.