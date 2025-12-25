Bolsonaro é monitorado por agentes da PF antes de cirurgia

Procedimento cirúrgico em Bolsonaro vai corrigir hérnia inguinal bilateral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Antes da cirurgia que vai ser realizada nesta quinta-feira, 25, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, é acompanhado de perto, durante a internação, pela Polícia Federal. Dois agentes são mantidos na porta do quarto em sistema de plantão 24 horas.

Entre as medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão a proibição total de entrada de celulares, computadores ou qualquer dispositivo eletrônico no quarto, bem como fotografias ou gravações de vídeo de qualquer natureza.

Apenas a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recebeu autorização para acompanhar o marido durante o período.

Internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro, 70, foi internado na manhã desta quarta-feira, 24, no Hospital DF Star, na capital federal. Detento da Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro vai passar por um procedimento cirúrgico para correção de uma hérnia inguinal bilateral no dia de Natal. A saída da carceragem foi por volta das 9h30.

O deslocamento e a permanência hospitalar foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do processo.

Na decisão, o magistrado impôs um protocolo de segurança rigoroso e o ex-presidente deve permanecer em área isolada, com desembarque direto pela garagem para evitar exposições.

Diagnóstico

O diagnóstico de hérnia inguinal bilateral foi confirmado após perícia médica recente. No pedido enviado ao STF, a defesa estimou que o tempo de recuperação varie entre cinco e sete dias.

Junto à solicitação para a cirurgia, os advogados de Bolsonaro pleitearam a conversão da pena em prisão domiciliar, sustentando que o quadro de saúde do ex-presidente é frágil.

O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, indeferiu o pedido, mantendo o regime fechado e determinando o retorno imediato à Superintendência da PF assim que for concedida a alta médica.