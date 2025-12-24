Menu
BRASIL
BRASIL

Escolas vão utilizar inteligência artificial para corrigir redações

Ferramenta digitaliza textos manuscritos e promete agilizar o trabalho dos professores

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/12/2025 - 17:42 h
Escolas de rede estadual vão utilizar IA para corrigir redações
Escolas de rede estadual vão utilizar IA para corrigir redações -

O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 24, que a partir de 2026, as escolas da rede estadual passarão a utilizar uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para agilizar a correção de redações.

A tecnologia será responsável por digitalizar textos escritos à mão pelos estudantes, facilitando a leitura e a avaliação por parte dos professores.

Segundo a Secretaria da Educação, o recurso foi testado em um projeto-piloto no segundo semestre de 2025, envolvendo cerca de 80 mil alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 115 escolas da capital e da região metropolitana. Com os resultados positivos, a iniciativa será ampliada no próximo ano.

Em 2026, a funcionalidade chegará aos anos finais do Ensino Fundamental e também ao Ensino Médio, ampliando o alcance da tecnologia na rede pública estadual.

A ferramenta utiliza a tecnologia OCR (Optical Character Recognition), que permite aos professores fotografar as redações manuscritas e convertê-las em texto digital, tornando mais rápido o processo de correção e a devolutiva das atividades aos alunos.

De acordo com o governo paulista, o objetivo é otimizar o trabalho docente e fortalecer o acompanhamento da aprendizagem, sem substituir a avaliação pedagógica feita pelos professores.

x