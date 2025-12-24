Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARTELO BATIDO

Em ano eleitoral, Lula pretende criar mais um ministério; saiba qual

Na última reunião ministerial do ano, petista disse que “ano da verdade exige decisões importantes”

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/12/2025 - 16:09 h
Lula, presidente da República.
Lula, presidente da República. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e decidiu que vai recriar o Ministério da Segurança Pública em 2026. De acordo com o jornalista Paulo Cappelli do portal Metrópoles, a decisão foi tomada após conversas com especialistas no Palácio do Planalto, que abordaram a operação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos e a articulação com Donald Trump no enfrentamento ao crime organizado.

Em sua fala, na última reunião ministerial do ano, realizada na semana passada, o chefe do Executivo destacou aos titulares das pastas que o “ano da verdade exige decisões importantes”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos bastidores, auxiliares apostam no nome de Andrei Rodrigues, atual diretor-geral da Polícia Federal, para comandar a nova estrutura.

A última vez que o Ministério da Segurança Pública existiu formalmente foi no governo Michel Temer. Criada por medida provisória (MP nº 821/2018) a pasta durou entre fevereiro e dezembro de 2018.

Leia Também:

Retrospectiva da violência: os crimes que chocaram a Bahia em 2025
Após gafes, Lula recebe orientação para falar sobre segurança pública
Governador sobre plano da prefeitura de Salvador: “Segurança pública não se faz sozinho”

Aposta

O governo federal pretende elevar a segurança pública ao centro da agenda política e tratá-la como bandeira de 2026. A avaliação no Planalto é que a recriação da pasta representa uma investida do governo para dar atenção reforçada a uma área considerada sensível, diante do avanço de organizações criminosas e da pressão por respostas mais coordenadas na segurança pública. A medida também busca centralizar estratégias hoje dispersas entre diferentes ministérios e órgãos federais.

Atualmente, as atribuições de segurança estão concentradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, encabeçado por Ricardo Lewandowski, modelo que auxiliares consideram sobrecarregado. A nova configuração permitiria foco exclusivo em políticas de prevenção, inteligência e cooperação federativa, além de fortalecer o diálogo com estados e municípios sobre ações de combate ao crime organizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime organizado governo federal Luiz Inácio Lula da Silva Ministério da Segurança Pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula, presidente da República.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Lula, presidente da República.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Lula, presidente da República.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Lula, presidente da República.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x