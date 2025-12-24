Em ano eleitoral, Lula pretende criar mais um ministério; saiba qual

Lula, presidente da República. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e decidiu que vai recriar o Ministério da Segurança Pública em 2026. De acordo com o jornalista Paulo Cappelli do portal Metrópoles, a decisão foi tomada após conversas com especialistas no Palácio do Planalto, que abordaram a operação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos e a articulação com Donald Trump no enfrentamento ao crime organizado.

Em sua fala, na última reunião ministerial do ano, realizada na semana passada, o chefe do Executivo destacou aos titulares das pastas que o “ano da verdade exige decisões importantes”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos bastidores, auxiliares apostam no nome de Andrei Rodrigues, atual diretor-geral da Polícia Federal, para comandar a nova estrutura.

A última vez que o Ministério da Segurança Pública existiu formalmente foi no governo Michel Temer. Criada por medida provisória (MP nº 821/2018) a pasta durou entre fevereiro e dezembro de 2018.

Aposta

O governo federal pretende elevar a segurança pública ao centro da agenda política e tratá-la como bandeira de 2026. A avaliação no Planalto é que a recriação da pasta representa uma investida do governo para dar atenção reforçada a uma área considerada sensível, diante do avanço de organizações criminosas e da pressão por respostas mais coordenadas na segurança pública. A medida também busca centralizar estratégias hoje dispersas entre diferentes ministérios e órgãos federais.

Atualmente, as atribuições de segurança estão concentradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, encabeçado por Ricardo Lewandowski, modelo que auxiliares consideram sobrecarregado. A nova configuração permitiria foco exclusivo em políticas de prevenção, inteligência e cooperação federativa, além de fortalecer o diálogo com estados e municípios sobre ações de combate ao crime organizado.