Lewandowski convida diretor-geral da PF para continuar no cargo | A TARDE

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, a partir de 1º de fevereiro, Ricardo Lewandowski fez um convite formal para que o atual diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, siga no cargo. O delegado aceitou continuar à frente da corporação.

Desde quando foi convidado presidente Lula para assumir o cargo de Flávio Dino, Lewandowski tem falado que a avaliação dele sobre a PF é positiva e que a corporação tem atendido plenamente às expectativas. As tratativas a respeito da transição no Ministério da Justiça e a definição de cargos ocorrem desde 11 de janeiro.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, vai assumir a Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp), órgão dentro do MJ que centraliza a relação do governo federal com as polícias estaduais e guardas municipais.

Advogado e professor, Manoel Carlos de Almeida Neto será o novo secretário-executivo, número 2 do ministério, cargo ocupado atualmente por Ricardo Cappelli.