Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Rejeitado por garotas de programa, homem atira em cliente de bar

Suspeito teria se revoltado após ser rejeitado por mulheres e voltou ao local armado horas depois

Luan Julião

Por Luan Julião

24/12/2025 - 15:40 h
Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime
Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime -

Um ataque a tiros dentro de um bar deixou um homem de 45 anos gravemente ferido na madrugada de terça-feira, 23, no município de Sorriso, em Mato Grosso. O crime ocorreu após uma confusão envolvendo um frequentador do estabelecimento, que teria se revoltado depois de ser rejeitado por mulheres que atuavam como garotas de programa no local.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito consumia bebidas alcoólicas quando tentou se aproximar das mulheres, mas não obteve sucesso, já que elas estavam acompanhadas de outros clientes. Irritado, o homem passou a provocar discussões com frequentadores do bar e acabou sendo retirado do ambiente pelo gerente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A situação, no entanto, não terminou ali. Horas depois, o suspeito retornou ao estabelecimento portando um revólver de cano longo e efetuou diversos disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça de um cliente, que caiu ferido no local.

Leia Também:

Homem engole 80 cápsulas de cocaína e é preso em aeroporto
Tribunal do crime? Corpo em decomposição é encontrado na Bahia
Homem é preso na Bahia por extorquir famílias de vítimas de homicídio

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde do município. Após exames, os médicos constataram que o projétil ficou alojado na cabeça do homem, que precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde permanece internado, com a cabeça enfaixada.

Após o ataque, o autor dos disparos fugiu. A Polícia Civil de Mato Grosso segue com diligências para identificar e localizar o suspeito, que ainda não foi preso. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bar Mato Grosso Sorriso Tentativa de Homicídio tiros violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x