Rejeitado por garotas de programa, homem atira em cliente de bar

Polícia Civil realiza buscas para localizar autor dos disparos, que fugiu após o crime - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Um ataque a tiros dentro de um bar deixou um homem de 45 anos gravemente ferido na madrugada de terça-feira, 23, no município de Sorriso, em Mato Grosso. O crime ocorreu após uma confusão envolvendo um frequentador do estabelecimento, que teria se revoltado depois de ser rejeitado por mulheres que atuavam como garotas de programa no local.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito consumia bebidas alcoólicas quando tentou se aproximar das mulheres, mas não obteve sucesso, já que elas estavam acompanhadas de outros clientes. Irritado, o homem passou a provocar discussões com frequentadores do bar e acabou sendo retirado do ambiente pelo gerente.

A situação, no entanto, não terminou ali. Horas depois, o suspeito retornou ao estabelecimento portando um revólver de cano longo e efetuou diversos disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça de um cliente, que caiu ferido no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde do município. Após exames, os médicos constataram que o projétil ficou alojado na cabeça do homem, que precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde permanece internado, com a cabeça enfaixada.

Após o ataque, o autor dos disparos fugiu. A Polícia Civil de Mato Grosso segue com diligências para identificar e localizar o suspeito, que ainda não foi preso. O caso é investigado como tentativa de homicídio.