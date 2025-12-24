Tribunal do crime? Corpo em decomposição é encontrado na Bahia

Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia - Foto: Ilustrativa

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã da última segunda-feira, 22, em uma área de mata localizada no loteamento Santa Luz, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com pés e mãos amarrados. As condições em que a vítima foi encontrada levantam a suspeita de que ela possa ter sido submetida a algum tipo de violência antes da morte. No entanto, esses detalhes ainda não foram oficialmente confirmados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição do 19º Batalhão foi acionada para verificar a ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais constataram que se tratava do corpo de um homem, encontrado ao solo e em estado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a adoção das medidas cabíveis.

Ainda conforme as apurações iniciais, a forma como o corpo foi localizado pode indicar um possível “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas para punir pessoas que teriam descumprido ordens internas ou mantido ligação com grupos rivais. A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer as circunstâncias da morte, bem como identificar a vítima, a autoria e a motivação do crime.