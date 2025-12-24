Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Tribunal do crime? Corpo em decomposição é encontrado na Bahia

Polícia Militar acionou o DPT após encontrar corpo em área de mata

Luan Julião

Por Luan Julião

24/12/2025 - 14:43 h
Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia
Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia -

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã da última segunda-feira, 22, em uma área de mata localizada no loteamento Santa Luz, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com pés e mãos amarrados. As condições em que a vítima foi encontrada levantam a suspeita de que ela possa ter sido submetida a algum tipo de violência antes da morte. No entanto, esses detalhes ainda não foram oficialmente confirmados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso na Bahia por extorquir famílias de vítimas de homicídio
Sargento da PM é preso por suspeita de chefiar milícia no oeste da Bahia
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição do 19º Batalhão foi acionada para verificar a ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais constataram que se tratava do corpo de um homem, encontrado ao solo e em estado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a adoção das medidas cabíveis.

Ainda conforme as apurações iniciais, a forma como o corpo foi localizado pode indicar um possível “tribunal do crime”, prática atribuída a facções criminosas para punir pessoas que teriam descumprido ordens internas ou mantido ligação com grupos rivais. A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer as circunstâncias da morte, bem como identificar a vítima, a autoria e a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia HOMICÍDIO investigação policial Jequié tribunal do crime violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente confirmadas pela polícia
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x