Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho
Montante seria usado para financiar a logística do grupo criminoso
Por Victoria Isabel
Um esquema de lavagem de dinheiro atribuído à facção criminosa Comando Vermelho foi desarticulado nesta terça-feira, 23, durante uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ação resultou na apreensão de R$ 1,7 milhão em espécie, no município de Manacapuru, localizado na região metropolitana de Manaus.
A apreensão envolveu troca de informações entre as corporações, um trabalho de inteligência que permitiu o flagrante no momento em que o dinheiro seria sacado de uma agência bancária, por um representante da facção. O montante seria usado para financiar a logística do grupo criminoso.
Esquema criminoso
De acordo com a Polícia Civil do Rio, o Comando Vermelho utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro de atividades ilícitas no Amazonas.
A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), que coordenou a operação, identificou que a facção fazia transferências fracionadas para laranjas, "com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos ilícitos", disse, em nota à imprensa.
