Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho

Montante seria usado para financiar a logística do grupo criminoso

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 12:49 h
Imagem ilustrativa da imagem Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho
-

Um esquema de lavagem de dinheiro atribuído à facção criminosa Comando Vermelho foi desarticulado nesta terça-feira, 23, durante uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ação resultou na apreensão de R$ 1,7 milhão em espécie, no município de Manacapuru, localizado na região metropolitana de Manaus.

A apreensão envolveu troca de informações entre as corporações, um trabalho de inteligência que permitiu o flagrante no momento em que o dinheiro seria sacado de uma agência bancária, por um representante da facção. O montante seria usado para financiar a logística do grupo criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esquema criminoso

De acordo com a Polícia Civil do Rio, o Comando Vermelho utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro de atividades ilícitas no Amazonas.

Leia Também:

Jovem morre após ser atacada pelo pitbull que tratava como filho
Pastor de 79 anos é preso suspeito de abusar de duas irmãs
Disfarçado de papai noel, policial prende foragido na rodoviária

A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), que coordenou a operação, identificou que a facção fazia transferências fracionadas para laranjas, "com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos ilícitos", disse, em nota à imprensa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho investigações policiais lavagem de dinheiro manaus Organizações criminosas Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x