Disfarçado de papai noel, policial prende foragido na rodoviária

Caso aconteceu na rodoviária de Porto Alegre - Foto: Reprodução

Um policial disfarçado de papai noel virou herói em uma rodoviária de Porto Alegre após prender um foragido da Justiça na madrugada de terça-feira, 23.

O suspeito de 22 anos tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pelo Judiciário do Pará.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o jornal Estadão, a polícia alegou que o uso do disfarce foi estratégico por causa do período natalino, o que permitiu a aproximação do suspeito sem despertar desconfiança em um local de grande circulação de pessoas. Após a identificação, os agentes realizaram a abordagem e cumpriram a ordem judicial.

A corporação não divulgou detalhes sobre o crime que originou o mandado nem a identidade do preso. Após a prisão, o homem foi encaminhado a uma delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.