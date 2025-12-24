POLÍCIA
Emboscada: criminosos cortam luz e matam servidor em casa na Bahia
Willian Braga dos Santos, 42 anos, não resistiu e morreu no local
Por Carla Melo
Um grupo de criminosos invadiu a casa de um homem e o executou a tiros na terça-feira, 23, em Guaratinga, extremo sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, antes de matar Willian Braga dos Santos, 42 anos, os criminosos cortaram a energia da residência e surpreenderam a vítima no pátio da casa com vários tiros.
A vítima chegou a ser socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.
A Polícia Militar da Bahia foi acionada para averiguar o crime e a Delegacia Territorial de Guaratinga investiga a autoria e a motivação para a morte.
