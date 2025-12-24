Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Emboscada: criminosos cortam luz e matam servidor em casa na Bahia

Willian Braga dos Santos, 42 anos, não resistiu e morreu no local

Carla Melo

Por Carla Melo

24/12/2025 - 9:45 h
Willian Braga dos Santos, 42 anos
Willian Braga dos Santos, 42 anos -

Um grupo de criminosos invadiu a casa de um homem e o executou a tiros na terça-feira, 23, em Guaratinga, extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, antes de matar Willian Braga dos Santos, 42 anos, os criminosos cortaram a energia da residência e surpreenderam a vítima no pátio da casa com vários tiros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem e mulher são assassinados em frente a uma igreja em Salvador
Homem é achado morto com mãos amarradas no sudoeste da Bahia
Três homens são presos com carro clonado e arma na Av. Paralela

A vítima chegou a ser socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

A Polícia Militar da Bahia foi acionada para averiguar o crime e a Delegacia Territorial de Guaratinga investiga a autoria e a motivação para a morte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime Guaratinga HOMICÍDIO investigação Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian Braga dos Santos, 42 anos
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Willian Braga dos Santos, 42 anos
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Willian Braga dos Santos, 42 anos
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Willian Braga dos Santos, 42 anos
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x