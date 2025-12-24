Homem e mulher são assassinados em frente a uma igreja em Salvador

Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM - Foto: Reprodução / Google Maps

Dois jovens morreram após serem baleados em frente a uma igreja na noite de terça-feira, 23, na Avenida ACM, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur César Santos de Santana, de 25, atingidos por disparos de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Civil, Lívia e Arthur tentaram fugir no momento do ataque e correram para dentro de uma igreja localizada na avenida, mas acabaram sendo alcançados pelos tiros e não resistiram aos ferimentos.

O autor dos disparos, um homem de 31 anos, foi preso pouco depois por uma guarnição da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no bairro dos Barris. A suspeita inicial é que o crime seja passional.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, um canivete tipo punhal, um aparelho celular e um cartão de passagem.

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo feminicídio de Lívia e pelo homicídio de Arthur. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.