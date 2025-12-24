Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem e mulher são assassinados em frente a uma igreja em Salvador

Vítimas foram identificadas como Arthur Cesar e Lívia Denise Dias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 8:57 h | Atualizada em 24/12/2025 - 9:27
Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM
Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM -

Dois jovens morreram após serem baleados em frente a uma igreja na noite de terça-feira, 23, na Avenida ACM, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur César Santos de Santana, de 25, atingidos por disparos de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Civil, Lívia e Arthur tentaram fugir no momento do ataque e correram para dentro de uma igreja localizada na avenida, mas acabaram sendo alcançados pelos tiros e não resistiram aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O autor dos disparos, um homem de 31 anos, foi preso pouco depois por uma guarnição da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no bairro dos Barris. A suspeita inicial é que o crime seja passional.

Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, um canivete tipo punhal, um aparelho celular e um cartão de passagem.

Leia Também:

Homem é achado morto com mãos amarradas no sudoeste da Bahia
Três homens são presos com carro clonado e arma na Av. Paralela
Retrospectiva da Violência: os crimes que chocaram a Bahia em 2025

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo feminicídio de Lívia e pelo homicídio de Arthur. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Duplo homicídio feminicídio Polícia Salvador violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Crime aconteceu em frente a uma igreja na Avenida ACM
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x