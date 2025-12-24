POLÍCIA
Homem é achado morto com mãos amarradas no sudoeste da Bahia
O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição
Por Redação
Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado morto em uma área de mata, nas proximidades do Loteamento Santa Luz, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia.
O corpo do homem foi encontrado nesta semana, em avançado estado de decomposição.
De acordo com informações do portal Verdinho Itabuna, a vítima estava com as mãos amarradas e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, o que indica características de uma possível execução. Até o momento, a identidade do homem não foi oficialmente confirmada.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar o isolamento da área e os procedimentos de perícia. Após os trabalhos iniciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos que devem auxiliar na identificação da vítima e na confirmação da causa da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil, para esclarecer as circunstâncias do crime, apurar a motivação e identificar os possíveis autores.
