POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é achado morto com mãos amarradas no sudoeste da Bahia

O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 8:38 h | Atualizada em 24/12/2025 - 8:54
O corpo foi encontrado em área de mata
O corpo foi encontrado em área de mata -

Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado morto em uma área de mata, nas proximidades do Loteamento Santa Luz, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia.

O corpo do homem foi encontrado nesta semana, em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações do portal Verdinho Itabuna, a vítima estava com as mãos amarradas e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, o que indica características de uma possível execução. Até o momento, a identidade do homem não foi oficialmente confirmada.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar o isolamento da área e os procedimentos de perícia. Após os trabalhos iniciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos que devem auxiliar na identificação da vítima e na confirmação da causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil, para esclarecer as circunstâncias do crime, apurar a motivação e identificar os possíveis autores.

