Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Três homens são presos com carro clonado e arma na Av. Paralela

Veículo realizava manobras perigosas na via

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 7:20 h
Automóvel recuperado
Automóvel recuperado -

Três homens foram presos com um veículo com restrição de roubo, na tarde de terça-feira, 23, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador. Na abordagem, também foi encontrado com eles um revólver calibre .38 com cinco munições.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo suspeito que realizava manobras perigosas na via. Ao realizarem o procedimento de identificação veicular, os militares verificaram que o automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após consulta detalhada, foi confirmada restrição de roubo, no dia 05 de dezembro de 2025, na Rua Vicente Celestino, no bairro de Marechal Rondon.

Leia Também:

Retrospectiva da Violência: os crimes que chocaram a Bahia em 2025
Mulheres são presas por rapto e estupro de adolescente de 13 anos
Cadela é morta a tiros no Ifba e caso mobiliza a polícia e protestos

Os três homens e todo material apreendido, juntamente com o automóvel recuperado, foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polícia militar prisão revólver Salvador veículo roubado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Automóvel recuperado
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

Automóvel recuperado
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Automóvel recuperado
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Automóvel recuperado
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x