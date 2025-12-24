POLÍCIA
Três homens são presos com carro clonado e arma na Av. Paralela
Veículo realizava manobras perigosas na via
Por Victoria Isabel
Três homens foram presos com um veículo com restrição de roubo, na tarde de terça-feira, 23, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador. Na abordagem, também foi encontrado com eles um revólver calibre .38 com cinco munições.
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo suspeito que realizava manobras perigosas na via. Ao realizarem o procedimento de identificação veicular, os militares verificaram que o automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.
Após consulta detalhada, foi confirmada restrição de roubo, no dia 05 de dezembro de 2025, na Rua Vicente Celestino, no bairro de Marechal Rondon.
Os três homens e todo material apreendido, juntamente com o automóvel recuperado, foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
