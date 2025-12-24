POLÍCIA
Pastor de 79 anos é preso suspeito de abusar de duas irmãs
Vítimas, hoje com 16 e 20 anos, denunciaram que ambas foram abusadas por ele dos 10 aos 16 anos
Por Victoria Isabel
Um pastor de 79 anos foi preso pela Polícia Civil, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estuprar duas irmãs, atualmente com 16 e 20 anos.
A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e teve início após denúncia feita pelo pai das vítimas, em 27 de novembro. Segundo ele, o suspeito atuava como pastor auxiliar da igreja frequentada pela família entre 2009 e 2022 e tinha livre acesso à residência, sendo considerado pessoa de confiança.
De acordo com a polícia, os abusos teriam começado quando as meninas tinham cerca de 10 anos. O pai relatou mudanças de comportamento e queda no rendimento escolar da filha mais nova em 2020. Recentemente, a adolescente revelou os abusos, o que levou a irmã mais velha a relatar que também foi vítima pelo mesmo período.
O suspeito foi preso no bairro Retiro, encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.
