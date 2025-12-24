Menu
POLÍCIA

Pastor de 79 anos é preso suspeito de abusar de duas irmãs

Vítimas, hoje com 16 e 20 anos, denunciaram que ambas foram abusadas por ele dos 10 aos 16 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 11:01 h
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) -

Um pastor de 79 anos foi preso pela Polícia Civil, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estuprar duas irmãs, atualmente com 16 e 20 anos.

A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e teve início após denúncia feita pelo pai das vítimas, em 27 de novembro. Segundo ele, o suspeito atuava como pastor auxiliar da igreja frequentada pela família entre 2009 e 2022 e tinha livre acesso à residência, sendo considerado pessoa de confiança.

De acordo com a polícia, os abusos teriam começado quando as meninas tinham cerca de 10 anos. O pai relatou mudanças de comportamento e queda no rendimento escolar da filha mais nova em 2020. Recentemente, a adolescente revelou os abusos, o que levou a irmã mais velha a relatar que também foi vítima pelo mesmo período.

O suspeito foi preso no bairro Retiro, encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

