HOME > BAHIA
TRAGÉDIA

Homem morre queimado após casa pegar fogo no interior da Bahia

Ele ainda foi levado por vizinhos a uma unidade de saúde

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/12/2025 - 10:35 h
Quando o fogo teve início, a casa estava totalmente fechada
Quando o fogo teve início, a casa estava totalmente fechada

Um homem identificado apenas pelo apelido de Durinho morreu, na tarde desta terça-feira, 23, após um incêndio atingir a residência onde ele morava, na Rua Novo Tempo, antiga Rua da Palha, no município de Mairi, no centro-norte da Bahia. Ele ainda foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, a residência estava fechada quando o incêndio começou, o que fez com que o fogo só fosse percebido após se espalhar. Ao perceberem fumaça e chamas saindo da residência, os vizinhos agiram rapidamente, arrombaram a porta da casa e encontraram Durinho já em estado grave.

Leia Também:

Emboscada: criminosos cortam luz e matam servidor em casa na Bahia
Homem é achado morto com mãos amarradas no sudoeste da Bahia
Ponte do Rio Jequitinhonha tem tráfego de veículos pesados suspenso

Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o que provocou o início das chamas dentro da residência. Durinho era filho de Mirto, servidor conhecido no município por atuar como fiscal dos garis. As informações são do Calila Notícias.

x