TRAGÉDIA
Homem morre queimado após casa pegar fogo no interior da Bahia
Ele ainda foi levado por vizinhos a uma unidade de saúde
Por Andrêzza Moura
Um homem identificado apenas pelo apelido de Durinho morreu, na tarde desta terça-feira, 23, após um incêndio atingir a residência onde ele morava, na Rua Novo Tempo, antiga Rua da Palha, no município de Mairi, no centro-norte da Bahia. Ele ainda foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com testemunhas, a residência estava fechada quando o incêndio começou, o que fez com que o fogo só fosse percebido após se espalhar. Ao perceberem fumaça e chamas saindo da residência, os vizinhos agiram rapidamente, arrombaram a porta da casa e encontraram Durinho já em estado grave.
Leia Também:
Até o momento, as causas do incêndio não foram confirmadas. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta esclarecer o que provocou o início das chamas dentro da residência. Durinho era filho de Mirto, servidor conhecido no município por atuar como fiscal dos garis. As informações são do Calila Notícias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes