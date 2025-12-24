Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Ponte do Rio Jequitinhonha tem tráfego de veículos pesados suspenso

Nova restrição passou a valer às 8h desta quarta-feira, 24

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 8:17 h
Ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi
Ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi -

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) voltou a suspender o tráfego de veículos pesados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, localizada na BR-101, no município de Itapebi, no sul da Bahia. A nova restrição passa a valer a partir das 8h desta quarta-feira, 24.

A medida foi adotada apenas dois dias após a liberação da passagem, ocorrida na segunda-feira, 22, depois de quatro meses de interdição. Em nota, o DNIT informou que a decisão se deve ao descumprimento das regras estabelecidas para o tráfego no local, como excesso de peso e desrespeito ao limite de velocidade, fixado em 30 km/h.

Com a mudança, estão autorizados a circular pela ponte apenas veículos leves de passeio, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões com até dois eixos. Os demais veículos de carga deverão utilizar o desvio da Veracel.

Histórico de restrições

A ponte foi interditada no início de maio, com suspensão total do tráfego até o dia 6 de junho. Em 2 de agosto, a circulação de veículos pesados voltou a ser proibida. Já no dia 22 de dezembro, ônibus e caminhões tiveram a passagem liberada novamente, decisão agora revertida.

A ponte é uma ligação essencial entre a zona rural e o centro da cidade. Paralelamente, uma nova estrutura está sendo construída ao lado da atual, com cerca de 510 metros de extensão e faixas duplicadas. As obras de fundação já estão em andamento, e a conclusão está prevista para 2026.

Segundo o DNIT, o governo federal já investiu R$ 104 milhões na reabilitação da ponte existente e na construção da nova travessia. Outros R$ 22 milhões estão sendo aplicados na operação, conservação e manutenção do desvio da Veracel.

