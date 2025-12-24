Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Metrô de Salvador anuncia horário de funcionamento para o Natal 2025

O sistema funcionará em Salvador e Lauro de Freitas

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 8:00 h
O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente
O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente -

O Metrô Bahia vai funcionar em horário normal no Natal. O sistema de Salvador e Lauro de Freitas vai operar das 5h à 0h, na próxima quinta-feira, 25.

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Retrospectiva da Violência: os crimes que chocaram a Bahia em 2025
Cadela é morta a tiros no Ifba e caso mobiliza a polícia e protestos
Depósito com drogas e fuzis é descoberto na Bahia e prende liderança criminosa

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas: no Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga no app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store); Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi; e Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.

“Para garantir a segurança, o conforto e bem-estar de seus clientes, a concessionária reforça as orientações do embarque consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão”, informou em nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cartão Integração embarcamento seguro horário de funcionamento Metrô Bahia pagamento digital transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

x