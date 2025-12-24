Metrô de Salvador anuncia horário de funcionamento para o Natal 2025

O sistema de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão normalmente - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Metrô Bahia vai funcionar em horário normal no Natal. O sistema de Salvador e Lauro de Freitas vai operar das 5h à 0h, na próxima quinta-feira, 25.

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas: no Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga no app da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store); Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi; e Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.

“Para garantir a segurança, o conforto e bem-estar de seus clientes, a concessionária reforça as orientações do embarque consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão”, informou em nota.