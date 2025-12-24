Jovem morre após ser atacada pelo pitbull que tratava como filho

Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho - Foto: Reprodução

Parecia mais um dia comum na casa de Juliana de Oliveira, de 25 anos, em Campinas, São Paulo, quando a rotina virou tragédia: ela foi atacada e morta pelo próprio pitbull no quintal, na tarde desta terça-feira, 23. Amigos e familiares ainda tentam entender o que aconteceu, já que a jovem era reconhecida pelo carinho com o animal e por tratá-lo como se fosse um filho.

A morte dela causou comoção entre vizinhos, amigos e familiares, que lembram a jovem como uma pessoa carinhosa, dedicada e apaixonada por sua família e pelos animais que cuidava. “Ela falava nesse cachorro como fosse um filho pra ela. Ela nunca maltratou o animal, muito pelo contrário”, relatou uma amiga ao g1.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um vizinho acordou com os gritos de Juliana e tentou conter o ataque usando uma barra de ferro, mas em vão. Minutos depois, o marido dela conseguiu afastar o pitbull, mas ela já estava bastante machucada nos braços e no abdômen e não resistiu aos ferimentos. Na hora do fato, a jovem estava em casa com a filha, um bebê de 8 meses. A criança não ficou ferida.

A Polícia Militar informou que o pitbull será encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. O caso é investigado Polícia Civil, que tentar identificar o que motivou o ataque.