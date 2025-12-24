Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE ANIMAL

Jovem morre após ser atacada pelo pitbull que tratava como filho

Animal atacou a tutora no quintal da casa onde moravam

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/12/2025 - 11:59 h
Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho
Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho -

Parecia mais um dia comum na casa de Juliana de Oliveira, de 25 anos, em Campinas, São Paulo, quando a rotina virou tragédia: ela foi atacada e morta pelo próprio pitbull no quintal, na tarde desta terça-feira, 23. Amigos e familiares ainda tentam entender o que aconteceu, já que a jovem era reconhecida pelo carinho com o animal e por tratá-lo como se fosse um filho.

A morte dela causou comoção entre vizinhos, amigos e familiares, que lembram a jovem como uma pessoa carinhosa, dedicada e apaixonada por sua família e pelos animais que cuidava. “Ela falava nesse cachorro como fosse um filho pra ela. Ela nunca maltratou o animal, muito pelo contrário”, relatou uma amiga ao g1.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Cachorro foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros
Cachorro foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros | Foto: Reprodução

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um vizinho acordou com os gritos de Juliana e tentou conter o ataque usando uma barra de ferro, mas em vão. Minutos depois, o marido dela conseguiu afastar o pitbull, mas ela já estava bastante machucada nos braços e no abdômen e não resistiu aos ferimentos. Na hora do fato, a jovem estava em casa com a filha, um bebê de 8 meses. A criança não ficou ferida.

Leia Também:

Valor do novo salário mínimo para 2026 é publicado no Diário Oficial
Mercado sorteia R$ 5 mil por mês para quem pagar com Pix e cartão
Médico diz que cirurgia de Bolsonaro é padronizada e de baixo risco

A Polícia Militar informou que o pitbull será encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. O caso é investigado Polícia Civil, que tentar identificar o que motivou o ataque.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Animais ataque bebê Campinas Casa Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal Famíliares Juliana de Oliveira Morte Pitbull Polícia Civil polícia militar Tragédia Vizinhos.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Juliana tratava o cachorro como se fosse um filho
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x