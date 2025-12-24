Menu
PROMOÇÃO

Mercado sorteia R$ 5 mil por mês para quem pagar com Pix e cartão

Cada compra, independentemente do valor, realizada com Pix ou cartões da rede gera número para participar do sorteio

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

24/12/2025 - 11:24 h
Mercado faz sorteios mensais de R$ 5 mil entre clientes que compras no cartão e no Pix
Mercado faz sorteios mensais de R$ 5 mil entre clientes que compras no cartão e no Pix

Comprar no supermercado, abastecer o carro ou fazer compras online pode render um prêmio em dinheiro. Com foco em ampliar o uso do Pix e fortalecer o relacionamento com os clientes, o Grupo Carrefour Brasil lançou a promoção nacional Pagamento Premiado, que oferece sorteios mensais de R$ 5 mil para consumidores que utilizarem Pix ou cartões administrados pelo Banco Carrefour.

A campanha é válida em todas as marcas e formatos do grupo, incluindo hipermercados Carrefour, lojas de bairro e de proximidade, Atacadão, Sam’s Club, e-commerce, postos de combustível e drogarias, ampliando o alcance da ação em diferentes momentos do consumo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Felipe Gomes, CEO do Banco Carrefour, a iniciativa foi pensada para acompanhar o comportamento do consumidor brasileiro, que costuma circular por diversos formatos de loja ao longo do mês. “O brasileiro circula por vários formatos de loja ao longo do mês. A promoção Pagamento Premiado nasce exatamente dessa força: queremos recompensar quem escolhe comprar com a gente, independentemente do canal”, afirma.

A promoção contempla clientes que realizarem pagamentos via Pix ou com os cartões de crédito Carrefour, Atacadão ou Sam’s Club. Cada compra, independentemente do valor gasto, gera um número da sorte, desde que o consumidor esteja devidamente cadastrado na promoção e registre os cupons ou notas fiscais no site da companhia.

Os sorteios dos prêmios mensais de R$ 5 mil, livres de Imposto de Renda, serão realizados com base nos resultados da Loteria Federal, garantindo transparência no processo.

ainda segundo Gomes, a proposta vai além dos prêmios em dinheiro e busca criar uma relação de valor contínuo com o cliente. “A cada compra, ele tem uma nova chance de ganhar. É um benefício que se renova mês a mês. Isso nos permite oferecer vantagens reais ao consumidor, como parcelamentos estendidos, ofertas personalizadas, limites adicionais para compras nas nossas lojas e benefícios que variam de acordo com o perfil de cada cliente”, destaca.

Leia Também:

Polêmica da Havaianas: loja faz promoção e vende sandálias por R$1
Médico diz que cirurgia de Bolsonaro é padronizada e de baixo risco
Acidente com ônibus mata criança e mulher e deixa 41 feridos

Com a promoção, o Grupo Carrefour Brasil, que tem mais de mil lojas espalhadas pelo país, diz que a intenção é reforçar a estratégia de incentivar meios de pagamento digitais e ampliar a fidelização dos clientes em todos os seus canais de venda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

