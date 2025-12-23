Menu
BRASIL
BOICOTE TOTAL

Polêmica da Havaianas: loja faz promoção e vende sandálias por R$1

Consumidores correm às lojas para garantir produtos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/12/2025 - 20:09 h
Boicote veio após atriz Fernanda Torres estrelar propaganda
Boicote veio após atriz Fernanda Torres estrelar propaganda

Em meio ao boicote organizado por apoiadores da direita, uma loja de calçados em Brusque, em Santa Catarina, esgotou em poucas horas todo o estoque da Havaianas ao vender os chinelos por apenas R$ 1, após a marca divulgar um comercial com a atriz Fernanda Torres.

A reação veio depois de a atriz falar na peça publicitária que não queria que os brasileiros começassem 2026 com "com o pé direito", mas sim "com os dois pés", o que foi interpretada por políticos e influenciadores como uma mensagem de cunho político.

“Não vamos mais trabalhar com a marca por tempo indeterminado, devido à provocação da marca com a população conservadora, da qual fazemos parte”, justificou a loja em publicação no Instagram e ao anunciar a promoção, que aconteceu nas três unidades da rede Calçados Guarani.

Na ação, a Calçados Guarani anunciou a venda de todos os pares da Havaianas pelo valor simbólico e enquanto durasse o estoque. A publicação da loja foi seguida por comentários de consumidores que reclamaram de não encontrar os chinelos da Havaianas nas lojas e questionaram se o boicote teria algum efeito real. “Não sei onde está o protesto, se vocês vão colocar a marca no pé de todos por um preço camarada”, escreveu um usuário.

Ainda por meio das redes sociais e após se esgotarem os exemplares das Havaianas, a loja passou a divulgar chinelos e sandálias de outras marcas. “Comece 2026 com o Pé Direito! Trabalhamos com chinelos adultos e infantis de diversas marcas”, afirmou a empresa.

Na política

O comercial também causou repercussão no meio político. Entre os dias 21 e 22 de dezembro, representantes da direita, como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL), criticaram a campanha e atribuíram à Havaianas uma suposta posição ideológica.

A polêmica também afetou o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, 22, as ações da Alpargatas, empresa controladora da Havaianas, caíram 2,4%, sendo cotadas a R$ 11,44, resultando em uma perda estimada de R$ 152 milhões em valor de mercado, de acordo com a consultoria Elos Ayta. No mesmo dia, o Ibovespa recuou 0,21%.

A concorrente direta da Havaianas, a Ipanema, também sentiu os efeitos da polêmica. Entre o sábado, 20, e segunda-feira, 22, o perfil da marca no Instagram passou de 510 mil para cerca de 1 milhão de seguidores, um aumento de mais de 490 mil, segundo dados do InsTrack. Grande parte das interações veio de usuários declarando que pretendem mudar de marca.

Até a noite desta terça-feira (23), a Ipanema ainda não havia se pronunciado sobre a repercussão do boicote e não anunciou nenhuma ação relacionada à polêmica.

Ver todas

