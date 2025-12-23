Polêmica da Havaianas: loja faz promoção e vende sandálias por R$1

Boicote veio após atriz Fernanda Torres estrelar propaganda - Foto: Reprodução

Em meio ao boicote organizado por apoiadores da direita, uma loja de calçados em Brusque, em Santa Catarina, esgotou em poucas horas todo o estoque da Havaianas ao vender os chinelos por apenas R$ 1, após a marca divulgar um comercial com a atriz Fernanda Torres.

A reação veio depois de a atriz falar na peça publicitária que não queria que os brasileiros começassem 2026 com "com o pé direito", mas sim "com os dois pés", o que foi interpretada por políticos e influenciadores como uma mensagem de cunho político.

“Não vamos mais trabalhar com a marca por tempo indeterminado, devido à provocação da marca com a população conservadora, da qual fazemos parte”, justificou a loja em publicação no Instagram e ao anunciar a promoção, que aconteceu nas três unidades da rede Calçados Guarani.

Na ação, a Calçados Guarani anunciou a venda de todos os pares da Havaianas pelo valor simbólico e enquanto durasse o estoque. A publicação da loja foi seguida por comentários de consumidores que reclamaram de não encontrar os chinelos da Havaianas nas lojas e questionaram se o boicote teria algum efeito real. “Não sei onde está o protesto, se vocês vão colocar a marca no pé de todos por um preço camarada”, escreveu um usuário.

Ainda por meio das redes sociais e após se esgotarem os exemplares das Havaianas, a loja passou a divulgar chinelos e sandálias de outras marcas. “Comece 2026 com o Pé Direito! Trabalhamos com chinelos adultos e infantis de diversas marcas”, afirmou a empresa.

Na política

O comercial também causou repercussão no meio político. Entre os dias 21 e 22 de dezembro, representantes da direita, como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL), criticaram a campanha e atribuíram à Havaianas uma suposta posição ideológica.

A polêmica também afetou o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, 22, as ações da Alpargatas, empresa controladora da Havaianas, caíram 2,4%, sendo cotadas a R$ 11,44, resultando em uma perda estimada de R$ 152 milhões em valor de mercado, de acordo com a consultoria Elos Ayta. No mesmo dia, o Ibovespa recuou 0,21%.

A concorrente direta da Havaianas, a Ipanema, também sentiu os efeitos da polêmica. Entre o sábado, 20, e segunda-feira, 22, o perfil da marca no Instagram passou de 510 mil para cerca de 1 milhão de seguidores, um aumento de mais de 490 mil, segundo dados do InsTrack. Grande parte das interações veio de usuários declarando que pretendem mudar de marca.

Até a noite desta terça-feira (23), a Ipanema ainda não havia se pronunciado sobre a repercussão do boicote e não anunciou nenhuma ação relacionada à polêmica.