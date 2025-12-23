Menu
BRASIL
BRASIL

Tornado em formato de funil é registrado após tempestade severa

Monitoramento ambiental indica risco elevado para tempestades intensas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/12/2025 - 20:02 h
Tornado no Paraguai assusta população em cidade próxima ao Paraná
Tornado no Paraguai assusta população em cidade próxima ao Paraná -

Uma tempestade de forte intensidade provocou a formação de um tornado no departamento de Alto Paraná, no Paraguai, na tarde de domingo, 21. O fenômeno, registrado entre as cidades de Santa Rita e Santa Rosa del Monday, ocorreu a apenas 57km de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, mobilizando autoridades meteorológicas dos dois países.

Imagens capturadas por moradores mostram nitidamente a nuvem em formato de cone tocando o solo, acompanhada por rajadas intensas de vento.

Especialistas confirmaram a ocorrência do tornado com base em registros de sensores e análises visuais, elevando o estado de alerta para eventos climáticos severos na faixa de fronteira.

Alerta e monitoramento na região de fronteira

A formação do tornado não foi um evento isolado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região de fronteira entre Brasil e Paraguai já estava sob uma área de risco elevado para tempestades severas no momento do registro.

A proximidade do fenômeno com o território brasileiro acendeu um sinal de alerta para as defesas civis da região Oeste.

Aeroporto de Congonhas passa a operar voos internacionais
Apple terá mudanças drásticas no Brasil após acordo
Governo Lula oficializa cultura gospel como manifestação nacional

Embora o epicentro tenha sido em solo paraguaio, a instabilidade atmosférica segue sendo monitorada, pois sistemas com esse potencial destrutivo podem se deslocar rapidamente.

O que dizem as autoridades

As autoridades paraguaias ainda avaliam a extensão dos danos causados pela passagem do funil nas áreas rurais e urbanas de Santa Rita. No lado brasileiro, a recomendação é de atenção redobrada.

Eventos como este reforçam a necessidade de acompanhar os boletins meteorológicos em tempo real, especialmente em períodos de calor intenso seguido pela chegada de frentes frias, condições que favorecem esse tipo de formação.

