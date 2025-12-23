Aeroporto de Congonhas passa a operar voos internacionais

Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo - Foto: Divulgação

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo (SP), conseguiu o aval para operar voos internacionais. A autorização foi concedida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

A proposta foi apresentada pela concessionária que administra o aeroporto: a Aena Brasil, nesta terça-feira, 23. A partir do aval do Ministério, se torna possível o processo de internacionalização do aeroporto, antes restrito apenas para viagens domésticas.

Quando o processo estiver concluído, é esperado que a grande maioria das viagens ofertadas pelo aeroporto contemplem trechos dentro da América do Sul, ou seja, voos internacionais de curta e média distância.

Além disso, para concretizar a internacionalização do aeroporto, serão investidos mais de R$ 2 bilhões para melhorar a estrutura do local. As obras incluem:

um novo terminal de passageiros;

a ampliação de pontes de embarque;

um novo pátio de aviões;

mais hangares para companhias aéreas.

Também estão previstas adequações para a atuação de órgãos responsáveis pelo controle migratório, aduaneiro, sanitário e agropecuário, como a Polícia Federal, a Receita Federal e a Anvisa.

Com todas essas exigências cumpridas e as melhorias estruturais concluídas, a expectativa é que os voos internacionais comecem a ser operados a partir de 2028.