Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Pipas interditam operações e desviam voos no Aeroporto de Congonhas

Aena acionou autoridades e confirmou apreensão de 20 pipas próximas ao terminal

Luan Julião

Por Luan Julião

07/12/2025 - 17:13 h
Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas
Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas -

As atividades no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram interrompidas diversas vezes na tarde deste domingo, 7, após pipas serem avistadas no espaço aéreo próximo à pista. A situação levou a administração do terminal a suspender pousos e decolagens por quatro períodos distintos, entre 13h15 e 14h23.

Segundo a Aena, concessionária responsável por Congonhas, equipes foram mobilizadas para recolher os materiais e remover riscos à operação. Ao todo, 20 pipas foram apreendidas e as autoridades de segurança acionadas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Facções são principal preocupação do Judiciário para eleições de 2026
Ilha escondida no litoral de SP guarda mansão milionária
Mas já? Flávio Bolsonaro indica retirada de candidatura à presidência

A presença dos objetos no entorno do aeroporto impactou diretamente a malha aérea. De acordo com a administração, dois voos acabaram cancelados e outros 12 precisaram ser direcionados para aeroportos alternativos. A Gol, por sua vez, informou que dez de seus voos com destino a Congonhas foram desviados ao longo da tarde.

Entre as aeronaves afetadas estava um voo da TV Globo, que havia decolado do Rio de Janeiro às 13h30. O avião chegou a circular sobre Congonhas, mas, sem autorização para pouso, retornou ao Santos Dumont. Durante o trajeto, o comandante relatou aos passageiros que a interdição do terminal ocorria devido à soltura de pipas nas imediações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto de Congonhas Cancelamento de voos interrupção de voos malha aérea pipas no espaço aéreo segurança aeroportuária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x