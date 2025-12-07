BRASIL
Pipas interditam operações e desviam voos no Aeroporto de Congonhas
Aena acionou autoridades e confirmou apreensão de 20 pipas próximas ao terminal
Por Luan Julião
As atividades no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram interrompidas diversas vezes na tarde deste domingo, 7, após pipas serem avistadas no espaço aéreo próximo à pista. A situação levou a administração do terminal a suspender pousos e decolagens por quatro períodos distintos, entre 13h15 e 14h23.
Segundo a Aena, concessionária responsável por Congonhas, equipes foram mobilizadas para recolher os materiais e remover riscos à operação. Ao todo, 20 pipas foram apreendidas e as autoridades de segurança acionadas.
A presença dos objetos no entorno do aeroporto impactou diretamente a malha aérea. De acordo com a administração, dois voos acabaram cancelados e outros 12 precisaram ser direcionados para aeroportos alternativos. A Gol, por sua vez, informou que dez de seus voos com destino a Congonhas foram desviados ao longo da tarde.
Entre as aeronaves afetadas estava um voo da TV Globo, que havia decolado do Rio de Janeiro às 13h30. O avião chegou a circular sobre Congonhas, mas, sem autorização para pouso, retornou ao Santos Dumont. Durante o trajeto, o comandante relatou aos passageiros que a interdição do terminal ocorria devido à soltura de pipas nas imediações.
