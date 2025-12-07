Pipas interditam operações e desviam voos no Aeroporto de Congonhas

Entre 13h15 e 14h23, aeroporto registrou quatro interrupções e recolheu 20 pipas - Foto: AFP

As atividades no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram interrompidas diversas vezes na tarde deste domingo, 7, após pipas serem avistadas no espaço aéreo próximo à pista. A situação levou a administração do terminal a suspender pousos e decolagens por quatro períodos distintos, entre 13h15 e 14h23.

Segundo a Aena, concessionária responsável por Congonhas, equipes foram mobilizadas para recolher os materiais e remover riscos à operação. Ao todo, 20 pipas foram apreendidas e as autoridades de segurança acionadas.

A presença dos objetos no entorno do aeroporto impactou diretamente a malha aérea. De acordo com a administração, dois voos acabaram cancelados e outros 12 precisaram ser direcionados para aeroportos alternativos. A Gol, por sua vez, informou que dez de seus voos com destino a Congonhas foram desviados ao longo da tarde.

Entre as aeronaves afetadas estava um voo da TV Globo, que havia decolado do Rio de Janeiro às 13h30. O avião chegou a circular sobre Congonhas, mas, sem autorização para pouso, retornou ao Santos Dumont. Durante o trajeto, o comandante relatou aos passageiros que a interdição do terminal ocorria devido à soltura de pipas nas imediações.