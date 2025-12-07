Ilha escondida no litoral de SP guarda mansão milionária

Ilha dos Gatos, em São Sebastião - Foto: Marcos Bonello/SETUR

Entre tantas faixas de areia disputadas no litoral de São Paulo, existe um cantinho que passa despercebido por muitos viajantes: a Ilha dos Gatos, em São Sebastião. O cenário combina mar calmo, paisagem cinematográfica e uma história curiosa — a de uma mansão milionária que já não existe mais.

Pequena, charmosa e com uma vista privilegiada para o litoral de São Sebastião, a Ilha dos Gatos encanta logo na chegada. Suas águas límpidas e quase sem ondas são um convite para quem busca um passeio tranquilo, seja de barco, lancha ou escuna.

A ilha costuma ser uma parada clássica nas rotas turísticas da região, e os visitantes não economizam elogios: muitos descrevem o lugar como um verdadeiro “presente da natureza”.

O que fazer por lá?



Os passeios que levam até a Ilha dos Gatos geralmente incluem paradas extras em outros pontos famosos, como a Ilha das Couves ou a Ilha Montão de Trigo, perfeitas para quem quer praticar snorkeling.

Para famílias, casais ou grupos de amigos, o destino também rende fotos inesquecíveis e momentos de descanso em meio ao mar azul cristalino.

Qual é a melhor época para conhecer?

Quem prefere tranquilidade deve evitar feriados e períodos de grande movimento. Dias comuns durante a semana oferecem uma experiência mais calma.

Já quem curte a energia de um passeio cheio, o fim de semana e as férias de verão acabam sendo o período ideal.

Como chegar à ilha

Os principais pontos de partida para quem deseja visitar a Ilha dos Gatos são três: Praia de Camburi, Praia de Boiçucanga e Barra do Una. Todas oferecem ampla oferta de tours que levam diretamente ao destino.

A história da mansão que virou ruína

No início de sua ocupação, a ilha chegou a abrigar uma imponente mansão milionária, que dominava a paisagem local. Hoje, restam apenas as ruínas desse antigo casarão — vestígios que despertam curiosidade em quem passa por ali.

Além das ruínas, ainda existe uma pequena casa onde vive o antigo caseiro, conhecido por muitos como o “guardião da ilha”. Visitantes relatam que ele costuma receber quem chega com simpatia e tranquilidade.