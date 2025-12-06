Menu
HOME > TURISMO
TURISMO

Praias da capital podem ser vendidas e ter nomes trocados por novos donos

Lei aprovada permite que praias e espaços públicos recebam nomes de marcas, com investimentos em infraestrutura

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/12/2025 - 14:11 h | Atualizada em 06/12/2025 - 16:43
Praias de Florianópolis podem ter nomes de empresas após aprovação de novo projeto
Florianópolis pode se tornar referência nacional em parcerias público-privadas depois da aprovação do Projeto de Lei 19169/2024, que autoriza a venda dos naming rights para espaços públicos — inclusive suas praias mais famosas. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 2, com 15 votos favoráveis e quatro contrários na Câmara Municipal.

A ideia é permitir que empresas associem suas marcas a locais e eventos da capital catarinense, seguindo as normas municipais. A iniciativa busca atrair investimentos significativos, ao mesmo tempo em que reacende o debate sobre preservação cultural.

Leia Também:

Copa do Mundo 2026: saiba quanto custa viajar para os jogos
Os cenários reais de “Stranger Things” que nenhum fã deveria deixar de visitar
Parou no tempo? Cidade brasileira preserva vida dos anos 50
4 das 5 melhores praias do Brasil estão na Bahia; saiba quais

O que pode mudar na prática

Com a nova lei, praias, o Mercado Público, a Passarela do Samba e até celebrações tradicionais como Carnaval e Réveillon poderão receber nomes vinculados a marcas patrocinadoras.

A medida prevê que, em contrapartida, as empresas invistam em infraestrutura e manutenção dos espaços adotados, firmando contratos de cessão de nome.

Processo terá licitação e regras específicas

A implementação do modelo será realizada por meio de licitações, definidas em editais que devem detalhar todas as exigências.

Os contratos terão cláusulas obrigatórias de investimento, além da preservação dos nomes originais, que serão apenas complementados pelas marcas — nunca substituídos totalmente.

Uma prática comum no esporte, agora aplicada à cidade

Naming rights são comuns em estádios e arenas esportivas, mas Florianópolis pretende ampliar esse modelo para pontos de grande circulação de moradores e turistas. A proposta pode transformar a relação entre marcas e espaços públicos, dependendo ainda da adesão das empresas e da repercussão junto à população.

x