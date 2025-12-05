Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Copa do Mundo 2026: saiba quanto custa viajar para os jogos

Saiba quanto custa o pacote de passagem, hospedagem, alimentação e turismo nos países da próxima copa do mundo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/12/2025 - 18:00 h
Taça da Copa do Mundo de 2026
Taça da Copa do Mundo de 2026 -

A seleção brasileira de futebol conheceu nesta sexta-feira, 5, os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Como cabeça de chave do grupo C, o Brasil vai enfrentar as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.

Os jogos da seleção “amarelinha” ainda não tem uma cidade definida para acontecer, mas as datas já foram reveladas, acontecendo nos dias 13, 19 e 24 de junho, todos nos Estados Unidos.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esta é a primeira vez que a Copa do Mundo é disputada em três países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México. A novidade promete uma nova experiência para torcedores e entusiastas de viagens. Porém, este movimento também traz desafios da logística com altos custos.

Para os brasileiros que sonham em acompanhar de perto os jogos de 2026 no período de junho e julho, é essencial um planejamento prévio. Tanto para garantir passagens aéreas a preços mais acessíveis quanto para prever gastos extras que vão muito além dos ingressos.

Além dos voos, entram no orçamento algumas despesas como:

  • hospedagem;
  • seguros de saúde e viagem (exigência em alguns destinos;
  • alimentação;
  • obtenção de vistos (para quem não tem;
  • passeios em dias sem jogos do Brasil.

Leia Também:

Sorteio define grupos da Copa do Mundo; conheça adversários do Brasil
Brasil e Marrocos já se enfrentaram na Copa do Mundo?
Seleção do Haiti disputa a Copa do Mundo pela segunda vez na história
Velha conhecida: Escócia já enfrentou o Brasil em outras Copas

Preços por cidade

A plataforma de passeios guiados “Civitatis” levantou os preços médios de passagens e hospedagem em algumas das principais cidades que receberão o torneio, considerando viagens entre junho e julho de 2026, com cotações feitas em agosto de 2025. O levantamento foi feito para a revista “Valor Investe”.

Dallas (EUA)

  • Jogos: 9 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 4.500 a R$ 5.700
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 800 por dia
  • O que fazer além do futebol: Dallas CityPASS (atrações como Museu Perot e Zoológico), GeO-Deck da Reunion Tower, um deck de observação localizado a 143 metros, e até um tour pelos locais “assombrados” da cidade.

Nova York (EUA)

  • Jogos: 8 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 4.700 a R$ 6.400
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 800 a R$ 1.300/dia
  • Atrações: Museu de História Natural, cruzeiro pelo Hudson e visita ao Top of The Rock.

Los Angeles (EUA)

  • Jogos: 8 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 5.800 a R$ 7.300
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 1.100/dia
  • Passeios: praias como Santa Monica, Universal Studios, Calçada da Fama e tours em estúdios de cinema.

Atlanta (EUA)

  • Jogos: 8 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 5.800 a R$ 7.500
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 800/dia
  • Atrações: Aquário da Geórgia, free tour de Martin Luther King e cenários da série Stranger Things.

Vancouver (Canadá)

  • Jogos: 7 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 6.500 a R$ 8.500
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 600 a R$ 1.100/dia
  • Atividades: Tour de street art (arte de rua) com degustação de cervejas e rafting no rio Elaho.

Cidade do México (México)

  • Jogos: 5 partidas
  • Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 6.500 a R$ 7.500
  • Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 250 a R$ 600/dia
  • Atrações: ruínas de Teotihuacan, museus de Frida Kahlo e Diego Rivera, mercados locais e experiências gastronômicas

Planejamento é fundamental

Somando todos os gastos, o custo de uma viagem para assistir à Copa, pode facilmente ultrapassar a casa dos R$ 20 mil por casal, sem incluir ingressos para os jogos.

Vale ressaltar que esse valor só aumenta conforme a quantidade de deslocamentos entre países ou cidades-sede.

Um levantamento feito pela XP, os valores somando os ingressos e alimentação podem chegar aos R$ 80 mil, e a variação de moeda pode impactar ainda mais o preço.

Por isso, especialistas recomendam que tudo deve ser planejado e reservado com antecedência. Com organização é possível aproveitar não somente o futebol, mas também tudo da cultura local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Copa do Mundo 2026 estados unidos Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Mundo de 2026
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Taça da Copa do Mundo de 2026
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Taça da Copa do Mundo de 2026
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Taça da Copa do Mundo de 2026
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x