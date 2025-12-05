Copa do Mundo 2026: saiba quanto custa viajar para os jogos

Taça da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Divulgação | Fifa

A seleção brasileira de futebol conheceu nesta sexta-feira, 5, os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Como cabeça de chave do grupo C, o Brasil vai enfrentar as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.

Os jogos da seleção “amarelinha” ainda não tem uma cidade definida para acontecer, mas as datas já foram reveladas, acontecendo nos dias 13, 19 e 24 de junho, todos nos Estados Unidos.

Esta é a primeira vez que a Copa do Mundo é disputada em três países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México. A novidade promete uma nova experiência para torcedores e entusiastas de viagens. Porém, este movimento também traz desafios da logística com altos custos.

Para os brasileiros que sonham em acompanhar de perto os jogos de 2026 no período de junho e julho, é essencial um planejamento prévio. Tanto para garantir passagens aéreas a preços mais acessíveis quanto para prever gastos extras que vão muito além dos ingressos.

Além dos voos, entram no orçamento algumas despesas como:

hospedagem;

seguros de saúde e viagem (exigência em alguns destinos;

alimentação;

obtenção de vistos (para quem não tem;

passeios em dias sem jogos do Brasil.

Preços por cidade

A plataforma de passeios guiados “Civitatis” levantou os preços médios de passagens e hospedagem em algumas das principais cidades que receberão o torneio, considerando viagens entre junho e julho de 2026, com cotações feitas em agosto de 2025. O levantamento foi feito para a revista “Valor Investe”.

Dallas (EUA)

Jogos: 9 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 4.500 a R$ 5.700

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 800 por dia

O que fazer além do futebol: Dallas CityPASS (atrações como Museu Perot e Zoológico), GeO-Deck da Reunion Tower, um deck de observação localizado a 143 metros, e até um tour pelos locais “assombrados” da cidade.

Nova York (EUA)

Jogos: 8 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 4.700 a R$ 6.400

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 800 a R$ 1.300/dia

Atrações: Museu de História Natural, cruzeiro pelo Hudson e visita ao Top of The Rock.

Los Angeles (EUA)

Jogos: 8 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 5.800 a R$ 7.300

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 1.100/dia

Passeios: praias como Santa Monica, Universal Studios, Calçada da Fama e tours em estúdios de cinema.

Atlanta (EUA)

Jogos: 8 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 5.800 a R$ 7.500

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 500 a R$ 800/dia

Atrações: Aquário da Geórgia, free tour de Martin Luther King e cenários da série Stranger Things.

Vancouver (Canadá)

Jogos: 7 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 6.500 a R$ 8.500

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 600 a R$ 1.100/dia

Atividades: Tour de street art (arte de rua) com degustação de cervejas e rafting no rio Elaho.

Cidade do México (México)

Jogos: 5 partidas

Passagens aéreas (saídas de São Paulo): R$ 6.500 a R$ 7.500

Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 250 a R$ 600/dia

Atrações: ruínas de Teotihuacan, museus de Frida Kahlo e Diego Rivera, mercados locais e experiências gastronômicas

Planejamento é fundamental

Somando todos os gastos, o custo de uma viagem para assistir à Copa, pode facilmente ultrapassar a casa dos R$ 20 mil por casal, sem incluir ingressos para os jogos.

Vale ressaltar que esse valor só aumenta conforme a quantidade de deslocamentos entre países ou cidades-sede.

Um levantamento feito pela XP, os valores somando os ingressos e alimentação podem chegar aos R$ 80 mil, e a variação de moeda pode impactar ainda mais o preço.

Por isso, especialistas recomendam que tudo deve ser planejado e reservado com antecedência. Com organização é possível aproveitar não somente o futebol, mas também tudo da cultura local.